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Công an Sơn La bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến ma túy

Thứ Sáu, 10:45, 16/10/2026
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VOV.VN - Ngày 16/10, Công an xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện, xử lý 4 đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào ngày 14/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn Dồm Cang 1, Công an xã Púng Bánh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vì Văn Hom, sinh năm 1982, trú tại xã Púng Bánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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Các đối tượng Lò Văn Thắng, Lò Văn Phấn tại cơ quan công an.

Tang vật thu giữ gồm 1 túi nilon bên trong có chứa 67 viên hồng phiến và một số vật chứng khác có liên quan. Mở rộng điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ, Công an xã Púng Bánh bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan gồm Lò Văn Thắng, sinh năm 1983; Lò Văn Phấn, sinh năm 1990; Lò Văn Đoan, sinh năm 1992, đều trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La.

Việc phá thành công chuyên án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Púng Bánh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

CTV Đinh Tùng - Lò Mạnh/VOV-Tây Bắc
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