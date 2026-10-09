Bắt giữ đối tượng truy nã về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hải Phòng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Trọng Hậu có hộ khẩu thường trú tại thôn Phù Tinh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (cũ) (nay thuộc xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng). Trước đó, ngày 5/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão (cũ), Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định truy nã số 16/QĐTN đối với Hậu về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hậu

Sau khi xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng, Công an xã An Trường đã phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ theo quy định.

Hiện Công an xã An Trường đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao Nguyễn Trọng Hậu cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.