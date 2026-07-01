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Công an Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa bán đất tại 3 dự án bất động sản

Thứ Tư, 16:53, 01/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm các bị hại chưa trình báo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 3 dự án bất động sản ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cùng các đồng phạm.

Vụ án xảy ra tại 3 dự án gồm: Chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, Thiên Phúc Hoàng Gia và Hưng Thịnh Cát Tường. Các dự án này trước đây thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay thuộc xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai 3 dự án, Hồng cùng đồng phạm được xác định đã thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua việc rao bán và ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô nền, ki-ốt và điểm kinh doanh.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Cẩm Hồng (Ảnh: T.H)  

Cơ quan điều tra xác định những người đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh để mua lô nền, ki-ốt hoặc điểm kinh doanh tại 3 dự án là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị các bị hại chưa trình báo khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, số 493 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, trước ngày 31/7/2026.

Khi đến làm việc, người dân cần mang theo bản gốc hợp đồng mua lô nền, ki-ốt hoặc điểm kinh doanh đã ký; bản gốc biên lai thu tiền và đơn tố giác tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, quá thời hạn nêu trên, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
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