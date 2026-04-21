Trường hợp nào dao có tính sát thương bị xem là vũ khí quân dụng?

Thứ Ba, 16:40, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo quy định mới, vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng; người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cục Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vừa thông tin về việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, để người dân nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí, dao có tính sát thương cao.

Trươc đó, ngày 29/6/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 42/2024/QH15 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

truong hop nao dao co tinh sat thuong bi xem la vu khi quan dung hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, theo Cục Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng; chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng các loại vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao theo mục đích sử dụng.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã bổ sung các quy định mới về quản lý vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao.

Theo đó, vũ khí thô sơ, dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng; người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ là vũ khí thô sơ.

Người thực hiện hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo quy định tại Bộ luật Hình sự hoặc Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao, trong đó dao có tính sát thương cao phải đóng, khắc nhãn hiệu, ký hiệu hoặc tên cơ sở sản xuất trên sản phẩm. Bán, giới thiệu sản phẩm dao có tính sát thương cao phải cất giữ trong tủ, khay, giá, được bọc kín, đóng gói...

Khi vận chuyển dao có tính sát thương cao phải đóng gói, đóng thùng, chằng buộc chắc chắn, bảo đảm không để rơi, mất, thất lạc trong quá trình vận chuyển.

Cá nhân khi vận chuyển, mang dao có tính sát thương cao để sử dụng trong lao động, sản xuất, sinh hoạt phải được bọc, cất giữ, quản lý, bảo quản bảo đảm an toàn.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình.

Từ đó, Cục C06 đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan và mọi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; khi phát hiện hành vi vi phạm cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gửi kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự trên Ứng dụng VNeID.

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

VOV.VN - Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Trọng Phú/VOV.VN
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong được xác định ban đầu do nổ lốp ô tô khi đang di chuyển, gây va chạm vào khu vực thi công.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong được xác định ban đầu do nổ lốp ô tô khi đang di chuyển, gây va chạm vào khu vực thi công.

VOV.VN - Bí thư Ủy ban Chính trị, pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Văn Thanh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đảm bảo an ninh chính trị.

VOV.VN - Bí thư Ủy ban Chính trị, pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Văn Thanh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đảm bảo an ninh chính trị.

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế ùn tắc tại khu vực Đền Hùng, Công an tỉnh Phú Thọ triển khai phương án phân luồng từ xa, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi.

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế ùn tắc tại khu vực Đền Hùng, Công an tỉnh Phú Thọ triển khai phương án phân luồng từ xa, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi.

