Công an Thanh Hóa thông báo tìm bị hại liên quan vụ Hoàng Minh Đường

Liên quan đến vụ án "Hoàng Văn Toàn cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, thuộc xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án, đề nghị các trường hợp đã mua thuốc điều trị tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường đến trình báo tại Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa trước ngày 5/9/2026.

Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không có giấy phép hành nghề y học cổ truyền, nhưng Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986, trú tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã thuê chứng chỉ hành nghề và mượn địa điểm của Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1987, cùng trú tại phố 1, xã Bá Thước) để mở phòng khám, chẩn trị Đông y lấy tên là “Hoàng Minh Đường”. Đồng thời, tự điều chế một loại thuốc trị xương khớp theo công thức tự nghĩ ra là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” bằng cách băm, nghiền các loại cây cỏ thành bột và đóng gói. Toàn quảng cáo với người dân đây là bài thuốc gia truyền 3 đời với tác dụng chữa bệnh xương khớp mà không cần can thiệp phẫu thuật.

Để mở rộng đối tượng khách hàng, Toàn đã thuê người chạy quảng cáo, truyền thông về bài thuốc trên mạng xã hội, sau đó thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, tuyển dụng người làm, phân chia các bộ phận như sản xuất, sao dược liệu; truyền thông, marketing; khám trực tiếp tại phòng khám và khám online; chăm sóc khách hàng.

Hoàng Văn Toàn - đối tượng cầm đầu đường dây làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: CATH)

Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên phạm vi cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán bài thuốc “xương khớp gia truyền rởm” trục lợi số tiền khoảng hơn 227 tỷ đồng.

Trước những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Toàn và đồng bọn, ngày 4/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm gồm: Khu vực sản xuất thuốc tại Phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám tại số 31 - 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn làm Giám đốc, Qua khám xét, phát hiện, thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào chế biến, sản xuất thuốc; sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại... liên quan đến hành vi sai phạm. Đồng thời, tiến hành triệu tập làm việc với 32 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo (Ảnh: CATH)

Cơ quan điều tra xác định, nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải là lương y và bài thuốc không có tính pháp lý nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn và 11 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập 32 đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm (Ảnh: CATH)

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ án thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để trình báo: Địa chỉ: số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại trực ban: 0692889243. Hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên gồm: Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên (qua số điện thoại 0853.723.456); Đại úy Nguyễn Văn Chính (qua số điện thoại 0911.181.236); Đại úy Đào Trí Thức (qua số điện thoại 0359016912). Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các trường hợp đã mua thuốc điều trị tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường đến trình báo Cơ quan An ninh điều tra trước ngày 5/9/2026. Sau thời gian trên, Cơ quan An ninh điều tra sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.