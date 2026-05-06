中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Thanh Hóa thông báo tìm bị hại liên quan vụ Hoàng Minh Đường

Thứ Tư, 11:27, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân từng mua thuốc tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường liên hệ trình báo trước ngày 5/9/2026 để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 227 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án "Hoàng Văn Toàn cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, thuộc xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án, đề nghị các trường hợp đã mua thuốc điều trị tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường đến trình báo tại Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa trước ngày 5/9/2026.

cong an thanh hoa thong bao tim bi hai lien quan vu hoang minh Duong hinh anh 1
Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không có giấy phép hành nghề y học cổ truyền, nhưng Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986, trú tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã thuê chứng chỉ hành nghề và mượn địa điểm của Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1987, cùng trú tại phố 1, xã Bá Thước) để mở phòng khám, chẩn trị Đông y lấy tên là “Hoàng Minh Đường”. Đồng thời, tự điều chế một loại thuốc trị xương khớp theo công thức tự nghĩ ra là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” bằng cách băm, nghiền các loại cây cỏ thành bột và đóng gói. Toàn quảng cáo với người dân đây là bài thuốc gia truyền 3 đời với tác dụng chữa bệnh xương khớp mà không cần can thiệp phẫu thuật.

Để mở rộng đối tượng khách hàng, Toàn đã thuê người chạy quảng cáo, truyền thông về bài thuốc trên mạng xã hội, sau đó thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, tuyển dụng người làm, phân chia các bộ phận như sản xuất, sao dược liệu; truyền thông, marketing; khám trực tiếp tại phòng khám và khám online; chăm sóc khách hàng.

cong an thanh hoa thong bao tim bi hai lien quan vu hoang minh Duong hinh anh 2
Hoàng Văn Toàn - đối tượng cầm đầu đường dây làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: CATH)

Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên phạm vi cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán bài thuốc “xương khớp gia truyền rởm” trục lợi số tiền khoảng hơn 227 tỷ đồng.

Trước những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Toàn và đồng bọn, ngày 4/2/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm gồm: Khu vực sản xuất thuốc tại Phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám tại số 31 - 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn làm Giám đốc, Qua khám xét, phát hiện, thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào chế biến, sản xuất thuốc; sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại... liên quan đến hành vi sai phạm. Đồng thời, tiến hành triệu tập làm việc với 32 đối tượng có liên quan.

cong an thanh hoa thong bao tim bi hai lien quan vu hoang minh Duong hinh anh 3
Các đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo (Ảnh: CATH)

Cơ quan điều tra xác định, nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải là lương y và bài thuốc không có tính pháp lý nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn và 11 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

cong an thanh hoa thong bao tim bi hai lien quan vu hoang minh Duong hinh anh 4
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập 32 đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm (Ảnh: CATH)

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ án thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để trình báo:

Địa chỉ: số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại trực ban: 0692889243.

Hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên gồm:

Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên (qua số điện thoại 0853.723.456);

Đại úy Nguyễn Văn Chính (qua số điện thoại 0911.181.236);

Đại úy Đào Trí Thức (qua số điện thoại 0359016912).

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các trường hợp đã mua thuốc điều trị tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường đến trình báo Cơ quan An ninh điều tra trước ngày 5/9/2026. Sau thời gian trên, Cơ quan An ninh điều tra sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Thanh Hóa Công an Thanh Hóa Hoàng Minh Đường vụ Hoàng Minh Đường chẩn trị đông y y học cổ truyền
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lãnh 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa đảo
Lãnh 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

VOV.VN - Dùng “sổ đỏ” giả để thế chấp vay tiền, Trần Thị Mười Bảy đã chiếm đoạt 520 triệu đồng của người quen. TAND TP.HCM vừa tuyên phạt bị cáo tổng cộng 15 năm tù cho hai tội danh.

Lãnh 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Lãnh 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

VOV.VN - Dùng “sổ đỏ” giả để thế chấp vay tiền, Trần Thị Mười Bảy đã chiếm đoạt 520 triệu đồng của người quen. TAND TP.HCM vừa tuyên phạt bị cáo tổng cộng 15 năm tù cho hai tội danh.

Cảnh báo lừa đảo, giả mạo cán bộ quân đội và giấy tờ cơ quan Nhà nước
Cảnh báo lừa đảo, giả mạo cán bộ quân đội và giấy tờ cơ quan Nhà nước

VOV.VN - Ngày 5/5, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng sử dụng thẻ ngành và giấy tờ giả mạo đơn vị để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cảnh báo lừa đảo, giả mạo cán bộ quân đội và giấy tờ cơ quan Nhà nước

Cảnh báo lừa đảo, giả mạo cán bộ quân đội và giấy tờ cơ quan Nhà nước

VOV.VN - Ngày 5/5, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng sử dụng thẻ ngành và giấy tờ giả mạo đơn vị để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"
Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài, sinh năm 1996, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"

Khởi tố đối tượng lừa đảo 1,5 tỷ đồng dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng"

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài, sinh năm 1996, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật