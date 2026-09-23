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Công an tỉnh Lào Cai khởi tố chủ sản xuất giò, chả sử dụng hàn the

Thứ Tư, 14:49, 23/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lã Thị Phương Hoa (SN 1968), trú tại tổ dân phố số 9, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, vào tháng 8, Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Âu Lâu (Lào Cai) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của bà Lã Thị Phương Hoa. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại cơ sở này có hơn 190 kg giò, chả các loại, gồm giò bò, giò bò sụn, chả bò, chả lợn và giò lợn và phát hiện 25 kg bột màu trắng được xác định là hàn the (Natri borat). Qua kiểm tra nhanh 5 mẫu giò, chả, các mẫu đều cho kết quả dương tính với hàn the thuộc danh mục phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

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Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất giò, chả.

Lã Thị Phương Hoa thừa nhận là người trực tiếp sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả và khai nhận sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và giúp sản phẩm bảo quản được lâu hơn. Số thịt dùng để sản xuất được mua từ các cơ sở giết mổ, trong khi hàn the được mua trôi nổi trên thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trưng cầu giám định đối với các mẫu giò, chả và mẫu bột thu giữ tại cơ sở. Kết luận giám định xác định các mẫu giò, chả đều chứa hàn the (Natri borat); mẫu bột màu trắng cũng được xác định là hàn the.

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Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định và lệnh cấm đối với Lã Thị Phương Hoa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định hành vi của Lã Thị Phương Hoa đã phạm tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Thị Phương Hoa. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn theo quy định.

Việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm không chỉ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm quy định về sử dụng phụ gia, không sử dụng các chất không được phép trong chế biến, bảo quản thực phẩm.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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