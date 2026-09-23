Khởi tố 10 bị can vụ sản xuất, buôn bán hơn 42.000 bình gas giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”, gồm: Lê Văn Đức (sinh năm 1992; hiện ngụ tại Phường Phú Lợi, tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM), Hồ Sỹ Thiện (sinh năm 1989; hiện ngụ tại tỉnh Nghệ An), Lê Thị Thủy (sinh năm 1994; hiện ngụ tại Phường Phú Lợi, tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM), Ngô Sĩ Mạnh (sinh năm 1982; hiện ngụ tại Phường Thuận Giao, tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM), Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1981; hiện ngụ tại Phường Thuận Giao, tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM), Hồ Sỹ Hải (sinh năm 1989; hiện ngụ tại tỉnh Nghệ An), Lê Xuân Hảo (sinh năm 1982; hiện ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Bàn Hữu Nguyên (sinh năm 1985; hiện ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), Hà Xuân Trường (sinh năm 1974; hiện ngụ tại Phường Bình Dương, tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM) và Trần Văn Hoài Hận (sinh năm 1985; hiện ngụ tại Xã Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM).

Từ trái sang phải là các bị can Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận, Bàn Hữu Nguyên.

Trước đó vào ngày 4/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM phát hiện một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM) có hoạt động sang chiết khí gas LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas…, khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết. Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định; một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6kg, 12kg, 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường. Số gas này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng.

Đáng chú ý, một số đại lý do muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Hành vi này không chỉ tạo đầu ra cho gas được sang chiết trái phép mà còn trực tiếp tiếp tay đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cảnh báo, hoạt động sang chiết LPG trái phép không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Đối với người tiêu dùng, việc sử dụng gas không rõ nguồn gốc, được sang chiết trái phép tiềm ẩn rủi ro do không kiểm soát được chất lượng, khối lượng và mức độ an toàn của sản phẩm; đồng thời gây khó khăn trong việc xác định nguồn cung, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan khi xảy ra sự cố.