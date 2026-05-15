Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy điện

Trước đó, Công an phường Hồng Quang tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Tiến Lợi, trú tại tổ dân phố Nam Quang 2, phường Hồng Quang, về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 01 xe máy điện nhãn hiệu YADEA, trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Quang đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh, truy xét đối tượng. Qua đó, lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ và bắt giữ Nguyễn Kim Đoàn, đồng thời thu hồi tài sản, trả lại cho bị hại.

Đối tượng Nguyễn Kim Đoàn tại cơ quan Công an

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hồng Quang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.