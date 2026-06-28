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Công an Hà Nội liên tiếp bắt giữ các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí dạo phố

Chủ Nhật, 10:39, 28/06/2026
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Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập đua xe, hỗn chiến và gây rối trật tự công cộng. Nhiều đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 28/6, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy tụ tập, hỗn chiến và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

cong an ha noi lien tiep bat giu cac nhom thanh thieu nien mang hung khi dao pho hinh anh 1
Nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Khoảng 22h ngày 26/6, trong quá trình làm nhiệm vụ trên phố Huế, Tổ công tác Y22-141 phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại của một đối tượng lưu nhiều hình ảnh chụp cùng nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, có dấu hiệu tham gia gây rối trật tự công cộng tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park.

Trước đó, rạng sáng 23/6, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường Hoàng Liệt phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí hỗn chiến tại khu vực hồ Linh Đàm và nhanh chóng khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

cong an ha noi lien tiep bat giu cac nhom thanh thieu nien mang hung khi dao pho hinh anh 2
Nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, trước đó hai nhóm gặp nhau tại khu vực cây xăng trên đường Trần Phú, phường Hà Đông. Do xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đuổi đánh nhau. Khi di chuyển đến khu vực hồ Linh Đàm, hai nhóm tiếp tục hỗn chiến.

Quá trình điều tra, Công an phường Hoàng Liệt đã làm rõ hành vi của các đối tượng, thu giữ 7 xe mô tô và một tuýp sắt, đồng thời tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tiến Dũng/Vietnamnet.vn
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