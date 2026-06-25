Công an phường Láng triệu tập nam shipper hành hung cô gái trẻ ở Hà Nội

Sáng 25/6, Công an phường Láng (TP Hà Nội) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ bị shipper hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh. Vụ việc được ghi lại qua camera an ninh vào ngày 23/6 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi video lan truyền trên mạng xã hội.

Nam shipper (áo đỏ) tại cơ quan công an.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định người có hành vi hành hung là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám). Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời người này đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân, tính chất vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, mọi hành vi xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều bị xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.