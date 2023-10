Công an TP Thủ Đức xử phạt nữ người mẫu Ngọc Trinh, tạm giữ 2 mô tô

Công an TP Thủ Đức đã gửi giấy mời làm việc tới bà Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi), người mẫu lái mô tô thả 2 tay tại nóc hầm Thủ Thiêm, phường An Khánh. Tại trụ sở, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt nữ người mẫu hai lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó có lỗi không có bằng lái xe mô tô theo quy định. Đồng thời, Công an TP Thủ Đức cũng lập biên bản tạm giữ 2 mô tô mà Ngọc Trinh sử dụng tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm.

Người mẫu Ngọc Trinh giơ hai tay khi lái mô tô (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 8/10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Người này thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí dang cả 2 tay khi xe chạy tốc độ cao gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Sau khi mạng đăng tải, cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xác minh. Một cán bộ CSGT cho biết, đoạn đường nữ người mẫu chạy mô tô nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).