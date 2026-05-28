Công an TP.HCM triệt phá thêm 5 đường dây ma túy, bắt giữ 173 đối tượng

Trước đó, đêm 9/5, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và test nhanh, Đội 5 - Phòng PC04, Công an TP.HCM phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy. Nhận định phía sau người này là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động, Ban chuyên án lập tức triển khai truy xét theo phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy” để triệt phá toàn bộ đường dây.

Ngay trong đêm, nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân tại các địa bàn Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cùng nhiều tỉnh, thành lân cận, liên tiếp bóc gỡ các phân nhánh mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong khu dân cư.

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt bằng bình xịt hơi cay và hung khí nhằm tẩu thoát, đã khiến một số cán bộ chiến sĩ công an bị thương. Tuy nhiên, các trinh sát Đội 5 - PC04 đã nhanh chóng khống chế thành công các nghi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia phá án.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Võ Văn Sang, Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Vũ Thị Ngọc Huyền, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Trần Hoàng Phúc. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan trong đường dây do Võ Văn Sang cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai - TP.HCM.

Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 9-28/5, chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, PC04 đã đấu tranh, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan; khởi tố 150 đối tượng, triệt phá 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy.

Các đường dây này do nhiều đối tượng cầm đầu như: Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Hiện Phòng PC04, Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để truy xét các đầu mối liên quan, triệt phá tận gốc các đường dây ma túy nguy hiểm.