Cải chính

Công an TP.HCM triệt phá thêm 5 đường dây ma túy, bắt giữ 173 đối tượng

Thứ Năm, 14:36, 28/05/2026
VOV.VN - Trưa 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá 5 đường dây với hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy, bắt giữ 173 đối tượng trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Trước đó, đêm 9/5, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và test nhanh, Đội 5 - Phòng PC04, Công an TP.HCM phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy. Nhận định phía sau người này là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động, Ban chuyên án lập tức triển khai truy xét theo phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy” để triệt phá toàn bộ đường dây.

cong an tp.hcm triet pha them 5 duong day ma tuy, bat giu 173 doi tuong hinh anh 1
Từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, PC04 đã đấu tranh, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Ngay trong đêm, nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân tại các địa bàn Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cùng nhiều tỉnh, thành lân cận, liên tiếp bóc gỡ các phân nhánh mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong khu dân cư.

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt bằng bình xịt hơi cay và hung khí nhằm tẩu thoát, đã khiến một số cán bộ chiến sĩ công an bị thương. Tuy nhiên, các trinh sát Đội 5 - PC04 đã nhanh chóng khống chế thành công các nghi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia phá án.

cong an tp.hcm triet pha them 5 duong day ma tuy, bat giu 173 doi tuong hinh anh 2
Các đối tượng (từ trái sang phải): Võ Văn Sang, Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Vũ Thị Ngọc Huyền, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Trần Hoàng Phúc. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan trong đường dây do Võ Văn Sang cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai - TP.HCM.

cong an tp.hcm triet pha them 5 duong day ma tuy, bat giu 173 doi tuong hinh anh 3
Các đối tượng bị bắt quả tang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 9-28/5, chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, PC04 đã đấu tranh, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan; khởi tố 150 đối tượng, triệt phá 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy.

Các đường dây này do nhiều đối tượng cầm đầu như: Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm.

cong an tp.hcm triet pha them 5 duong day ma tuy, bat giu 173 doi tuong hinh anh 4
Phòng PC04 - Công an TP.HCM đã đấu tranh, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan, triệt xoá 5 đường dây ma túy. Ảnh: CACC

Hiện Phòng PC04, Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để truy xét các đầu mối liên quan, triệt phá tận gốc các đường dây ma túy nguy hiểm.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: ma tuý Công an TPHCM triệt phá 5 đường dây bắt giữ 173 đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng chất ma tuý
Triệt xóa đường dây mua bán "thuốc lá tẩm ma túy"
Triệt xóa đường dây mua bán “thuốc lá tẩm ma túy”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị H. (SN 1980, trú xã Nam Phước) cùng các đối tượng liên quan về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, liên quan đến đường dây phân phối thuốc lá tẩm ma túy qua mạng xã hội.

Thủ tướng Chính phủ: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy
Thủ tướng Chính phủ: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Công văn số 573/TTg-KGVX ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2026.

