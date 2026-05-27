  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Triệt xóa đường dây mua bán “thuốc lá tẩm ma túy”

Thứ Tư, 22:38, 27/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị H. (SN 1980, trú xã Nam Phước) cùng các đối tượng liên quan về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, liên quan đến đường dây phân phối thuốc lá tẩm ma túy qua mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình từ đầu năm 2026, Công an xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng loại “thuốc lá” không rõ nguồn gốc, xuất xứ (thường gọi là thuốc lá DOMINIX – dạng thuốc lá tẩm chất ma túy), gây cảm giác hưng phấn, ảo giác và dễ dẫn đến lệ thuộc.

Trước diễn biến phức tạp, Công an xã Nam Phước đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy nguồn cung. Qua đó xác định Phạm Thị H. (SN 1980, trú thôn Mỹ Hòa, xã Nam Phước) cung cấp loại thuốc lá trên địa bàn nên tiến hành triệu tập làm việc.

Tang vật liên quan vụ việc.

Tại cơ quan công an, bà H. khai nhận đã tìm mua thuốc lá DOMINIX trên mạng xã hội Facebook để bán lại kiếm lời. Trong đó, ngày 31/1/2026, đối tượng mua 750 điếu với giá 40.000 đồng/điếu, sau đó phân phối lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn xã Nam Phước và khu vực lân cận với giá từ 50.000 - 80.000 đồng/điếu. Các đối tượng trung gian tiếp tục bán lại với giá lên đến 90.000 đồng/điếu nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 335 điếu thuốc lá DOMINIX. Kết quả giám định xác định trong số thuốc lá này có chứa chất ma túy.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị H. cùng các đối tượng Văn Anh T., Lê Viết D., Lư Thị Ngọc N., Hồ Phước H. về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tang vật liên quan.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy khi “núp bóng” dưới nhiều hình thức, len lỏi vào đời sống, đặc biệt nhắm đến giới trẻ.

Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của con em; nhà trường và gia đình đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện các loại ma túy trá hình. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các hành vi nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: thuốc lá ma túy xã Nam Phước Đà Nẵng tội phạm ma túy
Bắc Ninh phát hiện 52 công nhân, người lao động dương tính với ma túy
VOV.VN - Qua kiểm tra hơn 1.400 lao động thời vụ, người từ tỉnh ngoài đến địa phương làm việc, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện 52 trường hợp dương tính với ma túy.

Que test nhanh ma túy hoạt động thế nào, khi nào test nhanh cho kết quả dương tính
VOV.VN - Que thử ma túy (hay test nhanh ma túy) là công cụ phổ biến nhất hiện nay để phát hiện sự hiện diện của chất gây nghiện trong cơ thể. Song, nhiều người vẫn chưa biết que thử ma túy hoạt động như thế nào? Và trong trường hợp nào thì test nhanh sẽ cho kết quả dương tính?

Thủ tướng Chính phủ: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy
VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Công văn số 573/TTg-KGVX ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2026.

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy, thu giữ nhiều vũ khí
VOV.VN - Đối tượng Sộng Khua Xa được xác định cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào tháng 1/2026.

Phát hiện nhiều nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội
VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết lực lượng công an các địa phương trên địa bàn đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

