Thủ tướng Chính phủ: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1-30/6/2026 theo chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Đầu tháng 5/2026, Công an Thanh Hóa phối hợp Công an Hủa Phăn (Lào) triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu 23,4 kg ma túy cùng tiền chất. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên phạm vi toàn quốc; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức các hoạt động cấp Trung ương hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026: Lễ mít tinh và giải chạy phong trào toàn quốc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, kết hợp triển lãm, truyền thông số và hoạt động hưởng ứng "Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy".

Trong đó, tổ chức nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc kết nối từ Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các điểm cầu trên toàn quốc bảo đảm trang nghiêm, an toàn, đúng nghi thức quốc gia (dự kiến ngày 27/6/2026).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu, trên biển; chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; xây dựng, nhân rộng mô hình "Trường học không ma túy". Tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số và triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cộng đồng dân cư trong phòng, chống ma túy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; nghiên cứu đưa kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy lớn

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy lớn; tổ chức xét xử các vụ án điểm phục vụ tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa chung.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy; xây dựng, nhân rộng các mô hình khu dân cư, gia đình, cơ quan, trường học không ma túy; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống ma túy.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tập trung xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

