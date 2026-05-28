Siết quy định để kiểm soát hoạt động liên quan đến ma túy

Nghị định quy định chi tiết về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trong đó có nội dung đáng chú ý về kiểm soát hoạt động sản xuất và vận chuyển chất ma túy, tiền chất.

Về kiểm soát hoạt động sản xuất chất ma túy, tiền chất, Nghị định quy định chi tiết nhà xưởng/phòng thí nghiệm, trang thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn, phù hợp với quy mô, quy trình sản xuất; bố trí kho/khu vực lưu giữ, bảo quản riêng các chất ma túy, tiền chất đáp ứng các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thất thoát; có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất và khối lượng hóa chất tồn trữ tại nơi sản xuất; người phụ trách chuyên môn và người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất phải có bằng cấp phù hợp chuyên ngành hóa học, ngành dược...

Đầu tháng 5/2026, Công an Thanh Hóa phối hợp Công an Hủa Phăn (Lào) triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu 23,4 kg ma túy cùng tiền chất. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Về thủ tục cấp phép sản xuất, tổ chức được phép sản xuất chất ma túy, tiền chất gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến tới Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy). Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép phải yêu cầu bổ sung, sửa đổi. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, đánh giá thực tế nếu cần thiết và cấp giấy phép.

Theo Nghị định, giấy phép sản xuất có thời hạn tối đa không quá 2 năm và được gia hạn một lần không quá 1 năm. Trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày cấp phép, cơ quan cấp phép phải gửi giấy phép tới Công an cấp tỉnh và UBND cấp tỉnh nơi sản xuất để phối hợp theo dõi, giám sát.

Nghị định cũng yêu cầu hoạt động sản xuất chất ma túy, tiền chất phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ khi cấp phép đến khi hoàn thành sản phẩm. Trường hợp phát hiện vi phạm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho lực lượng Công an và cơ quan cấp phép để xử lý theo quy định.

Đối với hoạt động vận chuyển chất ma túy, tiền chất, hồ sơ đề nghị cấp phép gồm đơn đề nghị nêu rõ mục đích, số lượng, thời gian, hành trình và phương tiện vận chuyển; giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân; hợp đồng vận chuyển; giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của chất ma túy, tiền chất.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép vận chuyển.

Nghị định cũng quy định hoạt động giao nhận, vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.