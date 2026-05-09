Công an triệu tập nhiều người vụ thiếu niên bị chém tử vong trong quán

Thứ Bảy, 17:12, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ mâu thuẫn trước đó, một nhóm thanh niên mang theo hung khí tấn công khiến một thiếu niên tử vong ở quán cà phê tại xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Vào khoảng 17h35 phút ngày 8/5, một nhóm khoảng 5-6 thanh niên mang theo hung khí xông vào quán cà phê thuộc ấp 5, xã Tân Lộc rồi bất ngờ tấn công 4 nam thiếu niên đang ngồi bên trong. Trong các nạn nhân, có một người là con của chủ quán.

Vụ tấn công khiến 1 người tử vong tại quán, 3 người còn lại bỏ chạy thoát thân.

cong an trieu tap nhieu nguoi vu thieu nien bi chem tu vong trong quan hinh anh 1
Camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc trong quán cà phê.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa N.N.D (16 tuổi, ở ấp 7, xã Tân Lộc) và nạn nhân tử vong là L.H.M (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau).

Trước khi vụ việc xảy ra, một người tên N.N gọi điện cho D, báo việc M đang có mặt tại quán cà phê. Sau đó, nhiều thanh niên tụ tập bàn bạc, trong đó có người đi mua dao. Ít phút sau, nhóm này kéo đến quán cà phê rồi xông vào đánh, chém, đâm khiến M tử vong.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau đã mời 11 người liên quan đến làm rõ, ban đầu xác định có 4 người trực tiếp tham gia tấn công nạn nhân.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Dùng súng bắn bi làm bị thương "bạn nhậu" vì mâu thuẫn

VOV.VN - Trong quá trình ăn nhậu, do phát sinh mâu thuẫn nên Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984, Hà Nội) đã sử dụng một súng bắn bi dạng ná cao su bằng kim loại bắn bị thương bạn nhậu.

Công an Hà Nội truy tìm một nam, một nữ liên quan án hình sự

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ việc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

