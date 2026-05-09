Công an triệu tập nhiều người vụ thiếu niên bị chém tử vong trong quán

Vào khoảng 17h35 phút ngày 8/5, một nhóm khoảng 5-6 thanh niên mang theo hung khí xông vào quán cà phê thuộc ấp 5, xã Tân Lộc rồi bất ngờ tấn công 4 nam thiếu niên đang ngồi bên trong. Trong các nạn nhân, có một người là con của chủ quán.

Vụ tấn công khiến 1 người tử vong tại quán, 3 người còn lại bỏ chạy thoát thân.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc trong quán cà phê.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa N.N.D (16 tuổi, ở ấp 7, xã Tân Lộc) và nạn nhân tử vong là L.H.M (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau).

Trước khi vụ việc xảy ra, một người tên N.N gọi điện cho D, báo việc M đang có mặt tại quán cà phê. Sau đó, nhiều thanh niên tụ tập bàn bạc, trong đó có người đi mua dao. Ít phút sau, nhóm này kéo đến quán cà phê rồi xông vào đánh, chém, đâm khiến M tử vong.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau đã mời 11 người liên quan đến làm rõ, ban đầu xác định có 4 người trực tiếp tham gia tấn công nạn nhân.