Dùng súng bắn bi làm bị thương "bạn nhậu" vì mâu thuẫn

Ngày 9/5, Công an TP Hà Nội thông tin: Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984, Hà Nội). Trước đó, khoảng 22h20' đêm 6/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại khu vực phố Tân Mai (phường Hoàng Mai).

Nguyễn Đức Hiếu (áo trắng) tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113) đã phối hợp cùng Công an phường Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng khống chế và bắt giữ đối tượng gây rối là Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984). Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng bắn bi, dạng ná cao su bằng kim loại, dài khoảng 80cm.

Theo điều tra, Hiếu đã sử dụng rượu bia, ăn nhậu cùng nhóm bạn. Trong quá trình này, Hiếu phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với một người trong nhóm. Sau đó, Hiếu đã sử dụng súng bắn bi dạng ná cao su, bắn làm bị thương nạn nhân. Nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Hoàng Mai xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.