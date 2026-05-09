中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dùng súng bắn bi làm bị thương "bạn nhậu" vì mâu thuẫn

Thứ Bảy, 15:32, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình ăn nhậu, do phát sinh mâu thuẫn nên Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984, Hà Nội) đã sử dụng một súng bắn bi dạng ná cao su bằng kim loại bắn bị thương bạn nhậu.

Ngày 9/5, Công an TP Hà Nội thông tin: Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984, Hà Nội). Trước đó, khoảng 22h20' đêm 6/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại khu vực phố Tân Mai (phường Hoàng Mai).

dung sung ban bi lam bi thuong ban nhau vi mau thuan hinh anh 1
Nguyễn Đức Hiếu (áo trắng) tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113) đã phối hợp cùng Công an phường Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng khống chế và bắt giữ đối tượng gây rối là Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984). Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng bắn bi, dạng ná cao su bằng kim loại, dài khoảng 80cm.

Theo điều tra, Hiếu đã sử dụng rượu bia, ăn nhậu cùng nhóm bạn. Trong quá trình này, Hiếu phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với một người trong nhóm. Sau đó, Hiếu đã sử dụng súng bắn bi dạng ná cao su, bắn làm bị thương nạn nhân. Nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Hoàng Mai xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: bạn nhậu Hà Nội công an gây rối Hoàng Mai công an Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hà Nội truy tìm một nam, một nữ liên quan án hình sự
Công an Hà Nội truy tìm một nam, một nữ liên quan án hình sự

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ việc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Công an Hà Nội truy tìm một nam, một nữ liên quan án hình sự

Công an Hà Nội truy tìm một nam, một nữ liên quan án hình sự

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ việc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn
Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai
Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ tài xế Trần Văn Hậu để điều tra hành vi vi phạm trong vụ xe khách bị lật trên đèo Tô Na, khiến 3 hành khách tử vong.

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ tài xế Trần Văn Hậu để điều tra hành vi vi phạm trong vụ xe khách bị lật trên đèo Tô Na, khiến 3 hành khách tử vong.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật