Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc trực tuyến như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan - nơi công tác quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Khi khu vực xảy ra biến động an ninh, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc với nền tảng trung gian tài chính naptien.biz, được xác định có liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK. Đây được xác định là hệ thống trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam siết chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hơn 2.250 tỷ đồng vào các hệ thống đánh bạc.

Nguồn tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm tạo nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc. Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền nhằm né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây.

Lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp để làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.

Các đối tượng Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, Đồng Tháp, hiện tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, quê Long An, hiện tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.

Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội.