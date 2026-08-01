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Công an truy tìm Hồ Văn Khoa, người đi cùng Khánh Sky trong vụ việc "Vua Quạt"

Thứ Bảy, 22:20, 01/08/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh phát lệnh truy tìm Hồ Văn Khoa, người được xác định đi cùng Khánh Sky đến xưởng "Vua Quạt" Trần Đình Tiệp để phát trực tiếp, đe dọa, gây xôn xao dư luận.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Khoa đã cùng Khánh Sky (tức Nguyễn Văn Hợi, SN 1992), đến xưởng của "Vua Quạt" (tức ông Trần Đình Tiệp) tại tỉnh Bắc Ninh, chửi bới, đe dọa rồi quay phát trực tiếp lên mạng xã hội.

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Hồ Văn Khoa và quyết định truy tìm người.

Theo quyết định truy tìm của công an, hiện không rõ Khoa đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện Hồ Văn Khoa thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc liên hệ điều tra viên Ngô Xuân Hải qua số điện thoại 0987.050.666.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, Khánh Sky cùng Hồ Văn Khoa đã liên tục đăng tải nội dung công kích "Vua Quạt" Trần Đình Tiệp trước khi trực tiếp tìm đến tận xưởng để gây hấn.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

 

Trọng Phú/VOV.VN
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