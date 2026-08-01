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Phát hiện 37 người nước ngoài lập "đại bản doanh" lừa đảo qua mạng tại Bắc Ninh

Thứ Bảy, 17:06, 01/08/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công hai nhóm, gồm 37 đối tượng là người nước ngoài lưu trú trên địa bàn phường Võ Cường hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Theo đó, ngày 20 và 21/7, các tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Công an phường Võ Cường liên tiếp phát hiện hai nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng.

phat hien 37 nguoi nuoc ngoai lap dai ban doanh lua dao qua mang tai bac ninh hinh anh 1
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra tại số nhà CL10-5, Khu đô thị Him Lam

Cụ thể, vào đêm 20/7, tại căn nhà số CL10-5, Khu đô thị Him Lam, lực lượng chức năng phát hiện 20 người nước ngoài, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Qua xác minh, các đối tượng sử dụng nhiều thiết bị điện tử để lập các sàn thương mại điện tử giả mạo, mạo danh các nền tảng mua sắm trực tuyến nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc.

Tiếp đó, chiều 21/7, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở lưu trú tại số 15, đường Nguyễn Quyền phát hiện 17 người nước ngoài cùng nhiều máy tính, điện thoại có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội công nghệ cao.

Bước đầu xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người gốc Hoa sinh sống tại Bắc Mỹ và châu Âu, dựng các kịch bản lừa đảo tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản.

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Ổ nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo bằng hình thức vận hành sàn giao dịch thương mại ảo

Hiện hai vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Văn Giang/VOV.VN
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