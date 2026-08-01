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Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án Khu du lịch sinh thái Cồn nổi Thanh Tân

Thứ Bảy, 17:33, 01/08/2026
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VOV.VN - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa có Kết luận số 95 thanh tra chuyên đề dự án Khu du lịch sinh thái Cồn nổi Thanh Tân có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long xử lý các cá nhân có liên quan.

Theo kết luận thanh tra, năm 2009, UBND tỉnh Bến Tre cũ giao khoảng 226.000m² của khu đất bãi bồi cồn nổi Thanh Tân, thuộc xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (nay là phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) cho công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm (TP. HCM) để xây dựng khu du lịch sinh thái. Đến năm 2012, giao gần 16.000m² cho Công ty cổ phần Đầu tư Miền Tây (tỉnh Bến Tre cũ) xây dựng hạ tầng khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông. Sau đó, UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu biệt thự du lịch sinh thái Hàm Luông.

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Đất bãi bồi ven sông là tài nguyên quốc gia cần được quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật

Chuyển quyền sử dụng đất bãi bồi không đúng quy định pháp luật

Kết quả thanh tra cho thấy, việc chuyển quyền sử dụng hơn 226.225 m² đất bãi bồi để thực hiện dự án du lịch sinh thái không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003. Ngoài ra, việc giao hơn 15.561 m² đất để đầu tư hạ tầng khu biệt thự du lịch sinh thái cũng được xác định chưa đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số thửa đất thuộc dự án cũng không đúng quy định. Trong khi đó, sau khi được chuyển quyền sử dụng đất, các doanh nghiệp chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục pháp lý liên quan, khiến dự án kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được triển khai theo mục tiêu ban đầu.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan chuyên môn thời điểm đó chưa nghiên cứu đầy đủ quy định của pháp luật, thiếu chặt chẽ trong việc xác định nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất và đối tượng được chuyển quyền. Bên cạnh đó, giai đoạn triển khai dự án cũng là thời điểm địa phương ưu tiên thu hút đầu tư nhằm khai thác quỹ đất, phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre (cũ), lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre (cũ) cùng một số cá nhân tham mưu, ký các hợp đồng, tờ trình, quyết định chuyển quyền sử dụng đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định.

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Qua thanh tra phát hiện vi phạm của tỉnh Bến Tre cũ trong việc giao đất bãi bồi cồn Thanh Tân cho doanh nghiệp làm dự án

Mặc dù phát hiện nhiều sai phạm, Thanh tra tỉnh cũng đánh giá việc tiếp tục triển khai dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển du lịch, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Theo quy định hiện hành của Luật Đất đai năm 2024, cơ quan có thẩm quyền không thể thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong trường hợp người sử dụng đất đã thực hiện việc chuyển quyền theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 07 cá nhân liên quan. Đối với phần diện tích hơn 226.225 m², Thanh tra kiến nghị nghiên cứu áp dụng các cơ chế đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ các vướng mắc, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng. Riêng phần diện tích 15.561,6 m² được kiến nghị thu hồi, hủy quyết định giao đất trước đây và giao chính quyền địa phương quản lý theo quy định do quyết định giao đất ban đầu không đúng pháp luật và doanh nghiệp được giao đất đã giải thể.

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Khởi tố vụ án sai phạm tại Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu

VOV.VN - Ngày 31/7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Sông Cầu.

Nhật Trường /VOV-ĐBSCL
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