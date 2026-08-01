Ngăn chặn hai thiếu nữ bị dụ dỗ sang Trung Quốc bằng chiêu trò việc nhẹ, lương cao

Ngày 28/7, Công an xã Tủa Chùa tiếp nhận trình báo của gia đình anh Vàng A.H và chị Giàng Thị S về việc hai con là V.T.S và G.T.P (cùng sinh năm 2011) rời khỏi nhà, không rõ tung tích.

Hai cháu V.T.S và G.T.P được lực lượng Công an bàn giao an toàn cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tủa Chùa đã triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên rà soát hành trình di chuyển của hai em.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai thiếu nữ đang đi xe khách lên tỉnh Lào Cai và có nguy cơ bị các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Công an xã Tủa Chùa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tổ chức đón, ngăn chặn kịp thời khi hai em chuẩn bị tiếp tục di chuyển lên khu vực biên giới. Đến ngày 31/7, hai thiếu nữ đã được lực lượng Công an đưa trở về địa phương an toàn và bàn giao cho gia đình.

Theo xác minh ban đầu, hai em cho biết đã bị một số đối tượng tiếp cận qua mạng xã hội, hứa hẹn sang Trung Quốc sẽ được bố trí công việc với mức thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm. Tin vào những lời mời gọi này, hai em đã không thông báo với gia đình và rủ nhau lên Lào Cai để tìm đường xuất cảnh theo hướng dẫn của các đối tượng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm, nắm bắt các mối quan hệ cũng như hoạt động của con em trên không gian mạng; thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, mua bán người núp bóng tuyển dụng lao động. Người dân và thanh thiếu niên cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ, lương cao" không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có người thân bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.