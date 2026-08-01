English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngăn chặn hai thiếu nữ bị dụ dỗ sang Trung Quốc bằng chiêu trò việc nhẹ, lương cao

Thứ Bảy, 19:42, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai thiếu nữ trên địa bàn xã Tủa Chùa (Điện Biên) trước khi bị các đối tượng xấu dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bằng chiêu trò "việc nhẹ, lương cao".

Ngày 28/7, Công an xã Tủa Chùa tiếp nhận trình báo của gia đình anh Vàng A.H và chị Giàng Thị S về việc hai con là V.T.S và G.T.P (cùng sinh năm 2011) rời khỏi nhà, không rõ tung tích.

ngan chan hai thieu nu bi du do sang trung quoc bang chieu tro viec nhe, luong cao hinh anh 1
Hai cháu V.T.S và G.T.P được lực lượng Công an bàn giao an toàn cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tủa Chùa đã triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên rà soát hành trình di chuyển của hai em.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai thiếu nữ đang đi xe khách lên tỉnh Lào Cai và có nguy cơ bị các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Công an xã Tủa Chùa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tổ chức đón, ngăn chặn kịp thời khi hai em chuẩn bị tiếp tục di chuyển lên khu vực biên giới. Đến ngày 31/7, hai thiếu nữ đã được lực lượng Công an đưa trở về địa phương an toàn và bàn giao cho gia đình.

Theo xác minh ban đầu, hai em cho biết đã bị một số đối tượng tiếp cận qua mạng xã hội, hứa hẹn sang Trung Quốc sẽ được bố trí công việc với mức thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm. Tin vào những lời mời gọi này, hai em đã không thông báo với gia đình và rủ nhau lên Lào Cai để tìm đường xuất cảnh theo hướng dẫn của các đối tượng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm, nắm bắt các mối quan hệ cũng như hoạt động của con em trên không gian mạng; thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, mua bán người núp bóng tuyển dụng lao động. Người dân và thanh thiếu niên cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ, lương cao" không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có người thân bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.

Vũ Lợi, Đức Anh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng khởi tố người phụ nữ lừa bán đất tái định cư, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng
Đà Nẵng khởi tố người phụ nữ lừa bán đất tái định cư, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng

VOV.VN - Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Hoa vì bị cáo buộc lừa bán đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của 3 nạn nhân.

Đà Nẵng khởi tố người phụ nữ lừa bán đất tái định cư, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng

Đà Nẵng khởi tố người phụ nữ lừa bán đất tái định cư, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng

VOV.VN - Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Hoa vì bị cáo buộc lừa bán đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của 3 nạn nhân.

Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả
Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.

Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả

Công an Hải Phòng triệt phá nhóm lừa đảo bán vàng giả

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.

Triệt phá đường dây lừa bán cô gái 14 tuổi sang Trung Quốc với giá 9 vạn tệ
Triệt phá đường dây lừa bán cô gái 14 tuổi sang Trung Quốc với giá 9 vạn tệ

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc dưới danh nghĩa môi giới kết hôn. Vụ án là lời cảnh tỉnh khẩn cấp cho tất cả các gia đình trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm mua bán người.

Triệt phá đường dây lừa bán cô gái 14 tuổi sang Trung Quốc với giá 9 vạn tệ

Triệt phá đường dây lừa bán cô gái 14 tuổi sang Trung Quốc với giá 9 vạn tệ

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc dưới danh nghĩa môi giới kết hôn. Vụ án là lời cảnh tỉnh khẩn cấp cho tất cả các gia đình trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm mua bán người.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật