Bé trai bị bạo hành nhận giấy khai sinh ngay tại bệnh viện

Thứ Hai, 17:44, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều ngày điều trị do bị bạo hành nghiêm trọng, bé trai 2 tuổi (ngụ xã Hòa Hiệp, TP.HCM, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã được các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục và trao giấy khai sinh ngay tại bệnh viện, đảm bảo các quyền lợi cơ bản cho trẻ.

Sáng 11/5, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, đoàn công tác liên ngành gồm Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 TP.HCM, UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TP.HCM và Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đã thăm hỏi, động viên và trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành đang điều trị tại bệnh viện.

Đoàn công tác liên ngành trao giấy khai sinh cho bé (Ảnh: BVCC)

Đây là bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng và tổn thương tâm lý nặng nề do bị bạo hành.

Trong quá trình điều trị, mô hình “một cửa” tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng rà soát, hoàn tất thủ tục pháp lý để đăng ký khai sinh cho trẻ theo đúng quy định.

Đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho bệnh nhi, đồng thời động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và các đơn vị tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ trong thời gian qua.

Theo bệnh viện, giấy khai sinh không chỉ là giấy tờ hộ tịch mà còn là cơ sở để trẻ được tiếp cận các quyền cơ bản như chăm sóc y tế, giáo dục, an sinh xã hội và được pháp luật bảo vệ.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt cho bệnh nhi, mong bé sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý và có điều kiện phát triển trong môi trường an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thăm bé (Ảnh: BVCC)

Trước đó, ngày 8/5, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm bệnh nhi. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng nhận định bạo hành trẻ em là “tội phạm ẩn”, khó phát hiện và cần được ngăn chặn từ sớm bằng sự vào cuộc của gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành với bé trong quá trình phục hồi tâm lý và tái hòa nhập, có phương pháp hỗ trợ lâu dài cho trẻ.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Bạo hành trẻ em: “Vì sao không ai cứu những đứa trẻ ấy sớm hơn?”
Chuyên gia chỉ rõ những "lỗ hổng" làm khó phát hiện các vụ bạo hành trẻ em từ sớm
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bé trai bị mẹ ruột và người tình bạo hành
Bị khởi tố tội Giết người, cha dượng bạo hành bé 4 tuổi đối diện mức án nào?
Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ
