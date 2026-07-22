English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ 1/10, siết quản lý an ninh tại 4 cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý

Thứ Tư, 19:58, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 289/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 quy định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý.

Nghị định quy định thủ tục kiểm soát, kiểm tra, giám sát; cấp Giấy phép đi bờ của thuyền viên, Giấy phép xuống tàu; quản lý, kiểm soát hoạt động liên quan đến an ninh, trật tự đối với người Việt Nam, người nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài và các loại phương tiện khác hoạt động tại các cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý gồm Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang.

tu 1 10, siet quan ly an ninh tai 4 cua khau cang do bo cong an quan ly hinh anh 1
Thủ tục kiểm soát đối với tàu thuyền xuất nhập cảnh, quá cảnh tại Việt Nam

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân, tàu thuyền và các phương tiện của Việt Nam và nước ngoài ra, vào, hoạt động tại các cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Quy định cụ thể về thủ tục kiểm soát tàu thuyền

Theo Nghị định, tàu thuyền nhập cảnh phải làm thủ tục tại cửa khẩu cảng đầu tiên khi vào khu vực biên giới biển Việt Nam. Đối với tàu thuyền xuất cảnh, thủ tục được thực hiện tại cửa khẩu cảng cuối cùng trước khi rời vùng biển hoặc biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

Tàu thuyền quá cảnh phải hoàn tất thủ tục ngay khi vào khu vực biên giới biển Việt Nam. Trong suốt thời gian quá cảnh, thuyền trưởng chịu trách nhiệm quản lý thuyền viên, hành khách và hàng hóa trên tàu; không được để người lên, xuống tàu hoặc thực hiện các hoạt động khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép, trừ các trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Đối với tàu thuyền chuyển cảng, phải thực hiện thủ tục chuyển cảng đi trước khi rời một cửa khẩu cảng và làm thủ tục chuyển cảng đến khi cập cửa khẩu cảng mới.

Đẩy mạnh thực hiện thủ tục theo hình thức điện tử

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là mở rộng việc thực hiện thủ tục kiểm soát bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hình thức này được áp dụng đối với tàu thuyền Việt Nam xuất nhập cảnh, tàu biển hoạt động tuyến nội địa; tàu thuyền nước ngoài xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; các tàu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động; cùng thuyền viên nước ngoài đi trên các tàu này.

Đối với tàu cá Việt Nam và thuyền viên Việt Nam, việc áp dụng thủ tục điện tử sẽ được triển khai khi Công an cửa khẩu cảng và các cơ quan quản lý chuyên ngành đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và yêu cầu quản lý.

Trường hợp Cổng thông tin một cửa quốc gia gặp sự cố, các tổ chức, cá nhân được phép thực hiện thủ tục theo phương thức thủ công.

Quy định riêng với tàu khách du lịch quốc tế

Nghị định cũng quy định cụ thể thủ tục đối với tàu chở khách du lịch quốc tế. Theo đó, chậm nhất 12 giờ trước khi tàu đến cảng, doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải nộp chương trình du lịch của hành khách, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (đối với lần đầu đón khách tại cảng) và các giấy tờ liên quan đến cấp thị thực (nếu có).

Công an cửa khẩu cảng sẽ thực hiện cấp thị thực cho hành khách ngay tại tàu theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

Đối với tàu khách quốc tế được phép chở khách du lịch nội địa giữa các cảng của Việt Nam, doanh nghiệp lữ hành phải cung cấp chương trình du lịch, danh sách hành khách và các giấy tờ theo quy định. Hành khách nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế hợp lệ, trong khi hành khách Việt Nam xuất trình căn cước hoặc hộ chiếu khi xuống tàu.

Theo Nghị định, trong một số trường hợp như phát hiện người trốn trên tàu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự hoặc nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả mạo, Công an cửa khẩu cảng có thể phối hợp với Cảng vụ thực hiện thủ tục kiểm soát trực tiếp trên tàu.

Nghị định số 289/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Diệp Thảo/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sức khỏe của tất cả thuyền viên vụ chìm tàu ở Cô Tô đã ổn định
Sức khỏe của tất cả thuyền viên vụ chìm tàu ở Cô Tô đã ổn định

VOV.VN - Toàn bộ 7 thuyền viên trên tàu cá QN-90568-TS gặp nạn do giông lốc trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã ổn định sức khỏe và đang được lưu trú, chăm sóc tại Đồn Biên phòng Cô Tô.

Sức khỏe của tất cả thuyền viên vụ chìm tàu ở Cô Tô đã ổn định

Sức khỏe của tất cả thuyền viên vụ chìm tàu ở Cô Tô đã ổn định

VOV.VN - Toàn bộ 7 thuyền viên trên tàu cá QN-90568-TS gặp nạn do giông lốc trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã ổn định sức khỏe và đang được lưu trú, chăm sóc tại Đồn Biên phòng Cô Tô.

Quảng Ninh hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 1
Quảng Ninh hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 1

VOV.VN - Để chủ động ứng phó bão số 1, Quảng Ninh yêu cầu hoàn tất việc đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn trước 7 giờ ngày 4/7, đồng thời tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy hoạt động trên vịnh theo từng khung giờ.

Quảng Ninh hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 1

Quảng Ninh hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 1

VOV.VN - Để chủ động ứng phó bão số 1, Quảng Ninh yêu cầu hoàn tất việc đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn trước 7 giờ ngày 4/7, đồng thời tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy hoạt động trên vịnh theo từng khung giờ.

Cứu hộ thành công 9 thuyền viên bị chìm tàu giữa đêm ở Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Cứu hộ thành công 9 thuyền viên bị chìm tàu giữa đêm ở Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm do sóng to gió lớn đêm 17/6 được Đồn Biên phòng đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh cứu vớt an toàn.

Cứu hộ thành công 9 thuyền viên bị chìm tàu giữa đêm ở Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Cứu hộ thành công 9 thuyền viên bị chìm tàu giữa đêm ở Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm do sóng to gió lớn đêm 17/6 được Đồn Biên phòng đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh cứu vớt an toàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục