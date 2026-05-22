  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
CSGT bắt nóng kẻ cướp 20 chiếc điện thoại iPhone

Thứ Sáu, 11:01, 22/05/2026
Vào lúc 00h53 ngày 22/5, tại Km 161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp điện thoại.

Trước đó, ngày 21/5, nhận được thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên về việc có một đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đang bỏ trốn bằng xe khách theo hướng Hà Nội – Sơn La, Đội CSGT đường bộ số 01, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Vân Hồ đã tổ chức lực lượng tiến hành rà soát, kiểm tra các đối tượng nghi vấn di chuyển trên các tuyến xe khách đi qua địa bàn xã.

Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng Công an Sơn La bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Tiến.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên người đối tượng: 1 dao gấp, 1 ĐTDĐ, tiến hành kiểm tra balo của đối tượng phát hiện 20 chiếc điện thoại iPhone.

Quá trình đấu tranh, Tiến khai nhận toàn bộ số điện thoại trên được đối tượng cướp tại một cửa hàng bán điện thoại ở tỉnh Thái Nguyên.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Trung Hiếu-Đinh Tùng/CAND
Infographic: Cảnh giác thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo để chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Công an cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ai là người cầm đầu đường dây Cà khịa TV với các BLV Giàng A Lôi, Giàng A Phò?
VOV.VN - Cơ quan công an xác định, đối tượng Đỗ Văn Ch. (SN 1995, Phú Thọ) là kẻ cầm đầu đường dây Cà khịa TV, chuyên livestream trái phép các trận đấu thể thao, chèn quảng cáo cá độ bóng đá.

Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1
VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

