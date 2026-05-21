Bắt đối tượng thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản

Trước đó, trên địa bàn phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng xảy ra tình trạng các cơ sở kinh doanh, siêu thị, nhà thuốc không có người trông coi bị mất trộm vào đêm khuya. Công an phường Sơn Trà đưa đối tượng Hồ Văn Thảo (29 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vào diện nghi vấn và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Đối tượng Hồ Văn Thảo.

Theo đó, khoảng 2h sáng 19/5, trong quá trình mật phục, lực lượng công an phát hiện Hồ Văn Thảo đang cạy phá cửa một nhà thuốc trên đường Khúc Hạo, phường Sơn Trà để đột nhập trộm cắp tài sản nên tiến hành khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp. Bước đầu, công an xác định, từ cuối năm 2025 đến nay, Hồ Văn Thảo đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.

Hiện Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.