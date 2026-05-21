  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt đối tượng thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản

Thứ Năm, 15:55, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

Trước đó, trên địa bàn phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng xảy ra tình trạng các cơ sở kinh doanh, siêu thị, nhà thuốc không có người trông coi bị mất trộm vào đêm khuya. Công an phường Sơn Trà đưa đối tượng Hồ Văn Thảo (29 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vào diện nghi vấn và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Đối tượng Hồ Văn Thảo.

Theo đó, khoảng 2h sáng 19/5, trong quá trình mật phục, lực lượng công an phát hiện Hồ Văn Thảo đang cạy phá cửa một nhà thuốc trên đường Khúc Hạo, phường Sơn Trà để đột nhập trộm cắp tài sản nên tiến hành khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp. Bước đầu, công an xác định, từ cuối năm 2025 đến nay, Hồ Văn Thảo đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.

Hiện Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện

VOV.VN - Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Hận (SN 1985) về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân đi khám bệnh để lấy trộm điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản hơn 400 triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp Công an xã Đồng Đăng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Đồng Đăng, bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng.

