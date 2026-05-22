Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1

Ngày 21/5, trong quá trình truy quét tại khu vực khe Bùn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000m ống dẫn nước cùng 3 khay đãi vàng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ. Trước đó, trong đợt truy quét ngày 19/5 tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng thuộc thôn Kê 2, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại cùng dụng cụ phục vụ hoạt động đào, đãi vàng trái phép. Tại khe Li Leng, tổ công tác phát hiện 7 người đang khai thác vàng trái phép.

Lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu. Sau đó, lực lượng chức năng tháo dỡ 5 lán trại, đồng thời tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép. Tiếp tục kiểm tra vào sáng 20/5, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác mới. Nhiều dụng cụ liên quan tại hiện trường bị thu giữ và tiêu hủy.

Hiện UBND xã A Lưới 1 đã thiết lập 2 chốt kiểm tra tại các khu vực thường xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Mỗi chốt gồm 5 người gồm các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên. Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, công tác truy quét gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư.

Dụng cụ khai thác vàng mà các đối tượng khai thác vàng bỏ lại tại khu vực khe Bùn, xã A Lưới 1.

Ông Nguyễn Đức Phú cho biết: “Trình trạng khai thác vàng trên địa bàn xã diễn ra phức tạp, địa hình này ở xa, nằm trong rừng sâu họ khai thác vào ban đêm và sáng sớm vì vậy rất khó khăn. Vừa rồi UBND xã tiếp tục truy quét, đã tiêu hủy nhiều máy móc, thiết bị. Hiện xã đã thành lập đội truy quét thường xuyên. Lực lượng nòng cốt gồm Biên phòng, Quân sự và Công an được bố trí trực chốt thường xuyên. Địa phương cũng sử dụng phần mềm định vị để theo dõi, thời gian tới UBND xã sẽ quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng này”.