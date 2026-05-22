中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1

Thứ Sáu, 09:59, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

Ngày 21/5, trong quá trình truy quét tại khu vực khe Bùn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000m ống dẫn nước cùng 3 khay đãi vàng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ. Trước đó, trong đợt truy quét ngày 19/5 tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng thuộc thôn Kê 2, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại cùng dụng cụ phục vụ hoạt động đào, đãi vàng trái phép. Tại khe Li Leng, tổ công tác phát hiện 7 người đang khai thác vàng trái phép.

lap chot chan vang tac o khu vuc khe bun va khe li leng xa a luoi 1 hinh anh 1
Lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu. Sau đó, lực lượng chức năng tháo dỡ 5 lán trại, đồng thời tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép. Tiếp tục kiểm tra vào sáng 20/5, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác mới. Nhiều dụng cụ liên quan tại hiện trường bị thu giữ và tiêu hủy.

Hiện UBND xã A Lưới 1 đã thiết lập 2 chốt kiểm tra tại các khu vực thường xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Mỗi chốt gồm 5 người gồm các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên. Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, công tác truy quét gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư. 

lap chot chan vang tac o khu vuc khe bun va khe li leng xa a luoi 1 hinh anh 2
Dụng cụ khai thác vàng mà các đối tượng khai thác vàng bỏ lại tại khu vực khe Bùn, xã A Lưới 1.

Ông Nguyễn Đức Phú cho biết: “Trình trạng khai thác vàng trên địa bàn xã diễn ra phức tạp, địa hình này ở xa, nằm trong rừng sâu họ khai thác vào ban đêm và sáng sớm vì vậy rất khó khăn. Vừa rồi UBND xã tiếp tục truy quét, đã tiêu hủy nhiều máy móc, thiết bị. Hiện xã đã thành lập đội truy quét thường xuyên. Lực lượng nòng cốt gồm Biên phòng, Quân sự và Công an được bố trí trực chốt thường xuyên. Địa phương cũng sử dụng phần mềm định vị để theo dõi, thời gian tới UBND xã sẽ quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng này”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: vàng tặc khai thác vàng khoáng sản khe Bùn truy quét
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt quả tang một thanh niên tàng trữ heroin cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt quả tang một thanh niên tàng trữ heroin cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/7/2026: Đặt con người ở vị trí trung tâm
Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/7/2026: Đặt con người ở vị trí trung tâm

VOV.VN - Luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mà còn thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong kỷ nguyên số.

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/7/2026: Đặt con người ở vị trí trung tâm

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/7/2026: Đặt con người ở vị trí trung tâm

VOV.VN - Luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mà còn thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong kỷ nguyên số.

Nóng 24h ngày 22/5: Cựu kế toán Pvoil Vũng Áng tham ô hơn 5 triệu lít xăng dầu
Nóng 24h ngày 22/5: Cựu kế toán Pvoil Vũng Áng tham ô hơn 5 triệu lít xăng dầu

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Hà Ngọc Vinh, cựu tổ trưởng tổ kế toán kho PVOIL Vũng Áng, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 5 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 94 tỷ đồng.

Nóng 24h ngày 22/5: Cựu kế toán Pvoil Vũng Áng tham ô hơn 5 triệu lít xăng dầu

Nóng 24h ngày 22/5: Cựu kế toán Pvoil Vũng Áng tham ô hơn 5 triệu lít xăng dầu

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Hà Ngọc Vinh, cựu tổ trưởng tổ kế toán kho PVOIL Vũng Áng, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 5 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 94 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật