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Cục trưởng A05: Thông tin sai sự thật nếu bị lan truyền có thể gây hoang mang

Thứ Sáu, 13:57, 31/07/2026
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VOV.VN - Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), một thông tin sai lệch nếu bị lan truyền rộng rãi có thể không chỉ gây tổn hại đến uy tín, ảnh hưởng cá nhân, doanh nghiệp mà còn gây hoang mang trong xã hội.

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam khởi động chiến dịch TinAI - Kiểm trước, tin sau và ra mắt bản tin "Thật - Giả, kiểm chứng", phát sóng lúc 19h55 hàng ngày trên VTV1.

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Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho rằng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra bước thay đổi lớn trong cách con người tạo lập và lan truyền thông tin. Chưa bao giờ việc tạo ra hình ảnh, video, giọng nói hay cả một câu chuyện có sức thuyết phục lại nhanh và dễ như hiện nay.

Theo Cục trưởng A05, điều đáng lo ngại không chỉ là số lượng tin giả gia tăng mà là ranh giới giữa thật và giả ngày càng mong manh, làm suy giảm niềm tin xã hội và gây nhiễu loạn nhận thức. 

Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết: "Một thông tin sai lệch nếu bị lan truyền rộng rãi có thể không chỉ gây tổn hại đến uy tín, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan tổ chức, mà còn gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của cả đất nước."

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Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Trọng Phú)

Cục trưởng A05 nhấn mạnh, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn nhận thức của con người, cũng không có công cụ nào kiểm chứng được mọi thông tin hay cơ quan nào theo kịp tốc độ lan truyền của hàng triệu nội dung trên mạng. Vì vậy, giải pháp căn cơ là xây dựng "phản xạ kiểm chứng" trong cộng đồng để mỗi người hình thành thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu và cân nhắc trước khi chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhận định: Tin giả không chỉ là các vụ lừa đảo bằng deepfake, website ngân hàng giả hay cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Nguy hiểm hơn là những thông tin bị cắt khỏi ngữ cảnh, bóp méo chính sách hoặc phát biểu của lãnh đạo, khiến nội dung ban đầu bị hiểu sai hoàn toàn. Khi cơ quan chức năng lên tiếng, thông tin sai lệch đã kịp lan truyền với tốc độ rất lớn.

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Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, tin giả không chỉ là các vụ lừa đảo bằng deepfake, website ngân hàng giả hay cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Nguy hiểm hơn là những thông tin bị cắt khỏi ngữ cảnh, bóp méo chính sách hoặc phát biểu của lãnh đạo, khiến nội dung ban đầu bị hiểu sai hoàn toàn. Khi cơ quan chức năng lên tiếng, thông tin sai lệch đã kịp lan truyền với tốc độ rất lớn.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, mục tiêu của bản tin "Thật - Giả, kiểm chứng" không phải mỗi ngày tìm ra một vụ việc tiêu cực mà là giúp công chúng phân biệt rõ điều gì là giả để gọi đúng tên, điều gì là thật để được xác nhận và lan tỏa. Ông cho rằng kiểm chứng cần trở thành công việc thường xuyên trong dòng chảy thông tin chính thống, thay vì chỉ là một chiến dịch ngắn hạn.

Bản tin "Thật - Giả, kiểm chứng" do Ban Thời sự VTV sản xuất với sự phối hợp thường xuyên của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các địa phương. Nội dung tập trung xác minh các vụ việc gây chú ý trên không gian mạng, nhận diện thủ đoạn tạo dựng tin giả, cảnh báo các xu hướng lừa đảo mới và hướng dẫn kỹ năng kiểm chứng thông tin.

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Truyền thông ASEAN trước thử thách kép của AI và tin giả

VOV.VN - AI đang mở ra cơ hội đổi mới cho báo chí, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ tin giả và suy giảm niềm tin của công chúng. Đây là thách thức mà truyền thông ASEAN cần giải quyết để đồng hành cùng tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trọng Phú/VOV.VN
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