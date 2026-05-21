Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án 5-6 năm tù

Ngày 21/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm ở 2 Dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y tế, mức án 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 30 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế - Bộ Y tế bị đề nghị mức án 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15-16 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 23-25 năm tù).

Trước đó tại phần xét hỏi, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu, không làm tốt với vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hai Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Đồng thời, bà Tiến cũng nhận trách nhiệm khi ký phê duyệt các tờ trình, lựa chọn nhà thầu tư vấn, phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu...

"Đó là những vấn đề bước đầu khiến cho dự án chậm tiến độ, thất thoát lãng phí. Tôi cảm thấy day dứt ngay cả khi đã nghỉ hưu... Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất, quy mô lớn nhất đối với ngành y tế. Chúng tôi có ước mơ để lại một sản phẩm để đời, nhằm giúp cho người dân không phải đi nước ngoài chữa bệnh. Không ngờ đến nay lại làm cho anh em chúng tôi phải như thế này", bị cáo Tiến trình bày tại tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thừa nhận thêm một khuyết điểm khác là "gây áp lực cho anh em quá". Thời điểm đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm sắp về hưu, bản thân bà Tiến cũng chỉ còn vài năm là nghỉ hưu. Do đó, khi gặp cấp dưới bà Tiến thường tạo áp lực về vấn đề thời gian và muốn làm dự án tốt nhất.

Về việc nhận tiền, bị cáo Tiến khai trong một lần Nguyễn Chiến Thắng lên phòng làm việc để trao đổi, khi ra về thì có để lại một túi quà. Khi về đến nhà, bà Tiến mở túi quà ra thì thấy bên trong có 2 tỷ đồng.

"Việc nhận tiền là tôi hoàn toàn sai. Tuy nhiên tôi không gợi ý, không thỏa thuận, không biết nguồn gốc tiền. Anh em đến rồi để lại", cựu Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày trước tòa.

Phía truy tố xác định, các sai phạm dẫn đến 2 Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước tổng số tiền 803 tỷ đồng.