Cựu tổ trưởng kế toán PVoil Vũng Áng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 5 triệu lít xăng

Thứ Năm, 10:41, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bị can Hà Ngọc Vinh, cựu tổ trưởng tổ kế toán kho PVoil Vũng Áng bị cáo buộc dùng thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 5 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 94 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, ông Vinh dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, nhà chức trách đề nghị truy tố 23 bị can. Bị can Chu Thị Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) bị đề nghị truy tố về các tội "Tham ô tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Bị can Hà Ngọc Vinh, cựu tổ trưởng tổ kế toán kho Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng), và Cao Bảo Ngọc, cựu Giám đốc Công ty Việt Trung, cùng bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản. Riêng bị can Cao Bảo Ngọc còn bị đề nghị tội trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVoil Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng, dầu với Công ty Việt Trung. Đơn giá hàng bán được điều chỉnh theo từng thời điểm, căn cứ thông báo của PVoil Vũng Áng.

Quá trình bán hàng cho Công ty Việt Trung từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bán hàng không xuất hoá đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc, không hạch toán trên phần mềm kế toán, để chiếm đoạt tài sản của PVoil Vũng Áng.

Để chiếm đoạt xăng dầu, Hà Ngọc Vinh đã sửa trên phần mềm kế toán làm tăng lượng xăng dầu V15 bán ra cho nhiều chuyến hàng của nhiều khách hàng tại kho cao hơn số liệu thực xuất. Mỗi lần sửa, Vinh tăng từ 200 - 400 lít, tương đương 2 - 3%.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, ông Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Việt Trung, với tổng khối lượng hơn 5 triệu lít xăng dầu các loại, trị giá hơn 94 tỉ đồng. Số xăng dầu này, cơ quan điều tra xác định ông Vinh đã chiếm đoạt của PVoil Vũng Áng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hà Ngọc Vinh khai phạm tội một mình, không trao đổi, không nhờ ai ở PVoil Vũng Áng giúp sức. Số tiền có được do tham ô tài sản, Vinh khai đã chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Sau khi sai phạm bị phát hiện, bị can Hà Ngọc Vinh đã chủ động nộp khắc phục cho PVoil Vũng Áng hơn 6,2 tỉ đồng

Trọng Phú/VOV.VN
Khởi tố 17 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa khởi tố 17 đối tượng, bắt giam 15 bị can trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy quy mô lớn, liên tỉnh. Vụ án do lực lượng chức năng đồng loạt phối hợp triệt phá, góp phần làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa khởi tố 17 đối tượng, bắt giam 15 bị can trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy quy mô lớn, liên tỉnh. Vụ án do lực lượng chức năng đồng loạt phối hợp triệt phá, góp phần làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Nóng 24h ngày 21/5: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến day dứt ngay cả khi nghỉ hưu

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận trách nhiệm của người đứng đầu, không làm tốt với vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hai Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Bà cảm thấy day dứt ngay cả khi đã nghỉ hưu.

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận trách nhiệm của người đứng đầu, không làm tốt với vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hai Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Bà cảm thấy day dứt ngay cả khi đã nghỉ hưu.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” xuyên biên giới: Trận chiến từ cột mốc lòng dân

VOV.VN - Xuất nhập cảnh trái phép không còn là những vụ vượt biên đơn lẻ mà đã trở thành "mạch máu" nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Tại Lào Cai, lực lượng Biên phòng đang căng mình đấu tranh, đồng thời xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới.

VOV.VN - Xuất nhập cảnh trái phép không còn là những vụ vượt biên đơn lẻ mà đã trở thành "mạch máu" nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Tại Lào Cai, lực lượng Biên phòng đang căng mình đấu tranh, đồng thời xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới.

