Cựu tổ trưởng kế toán PVoil Vũng Áng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 5 triệu lít xăng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, nhà chức trách đề nghị truy tố 23 bị can. Bị can Chu Thị Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) bị đề nghị truy tố về các tội "Tham ô tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Bị can Hà Ngọc Vinh, cựu tổ trưởng tổ kế toán kho Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng), và Cao Bảo Ngọc, cựu Giám đốc Công ty Việt Trung, cùng bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản. Riêng bị can Cao Bảo Ngọc còn bị đề nghị tội trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVoil Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng, dầu với Công ty Việt Trung. Đơn giá hàng bán được điều chỉnh theo từng thời điểm, căn cứ thông báo của PVoil Vũng Áng.

Quá trình bán hàng cho Công ty Việt Trung từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bán hàng không xuất hoá đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc, không hạch toán trên phần mềm kế toán, để chiếm đoạt tài sản của PVoil Vũng Áng.

Để chiếm đoạt xăng dầu, Hà Ngọc Vinh đã sửa trên phần mềm kế toán làm tăng lượng xăng dầu V15 bán ra cho nhiều chuyến hàng của nhiều khách hàng tại kho cao hơn số liệu thực xuất. Mỗi lần sửa, Vinh tăng từ 200 - 400 lít, tương đương 2 - 3%.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, ông Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Việt Trung, với tổng khối lượng hơn 5 triệu lít xăng dầu các loại, trị giá hơn 94 tỉ đồng. Số xăng dầu này, cơ quan điều tra xác định ông Vinh đã chiếm đoạt của PVoil Vũng Áng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hà Ngọc Vinh khai phạm tội một mình, không trao đổi, không nhờ ai ở PVoil Vũng Áng giúp sức. Số tiền có được do tham ô tài sản, Vinh khai đã chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Sau khi sai phạm bị phát hiện, bị can Hà Ngọc Vinh đã chủ động nộp khắc phục cho PVoil Vũng Áng hơn 6,2 tỉ đồng