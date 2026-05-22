Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ân hận, xin được khoan hồng

Thứ Sáu, 11:30, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự xót xa, ân hận khi nói lời sau cùng và gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân, liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Ngày 22/5, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo đã kết thúc phần tranh tụng. Hội đồng xét xử cho phép các bị cáo nói lời sau cùng trước khi bước vào nghị án.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự xót xa, ân hận khi được đứng lên nói lời sau cùng. Bà Tiến cho biết hậu quả vụ án đã gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, cựu Bộ trưởng Y tế gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình vì những sai phạm xảy ra trong thời gian đương nhiệm.

cuu bo truong y te nguyen thi kim tien an han, xin duoc khoan hong hinh anh 1
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Tiến cho biết, hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 là niềm tâm huyết, ước mơ cháy bỏng của bà và các bị cáo, mong muốn đất nước có những bệnh viện hiện đại.

"Suốt quá trình làm việc, chúng tôi chỉ có mong muốn xây dựng được những bệnh viện hiện đại, ngang tầm khu vực để người dân được thụ hưởng", bà Tiến nói trước tòa.

Theo bà Tiến, đây cũng là bài học trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là với các dự án kéo dài, chậm tiến độ và sử dụng vốn chưa hiệu quả. Nhìn lại các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đã khánh thành và từng phần đưa vào sử dụng, bà Tiến cho rằng bản thân và các đồng nghiệp có được "niềm vui, niềm an ủi phần nào".

Kết thúc phần lời nói sau cùng, cựu Bộ trưởng gửi ý kiến xin toà xem xét khoan hồng, giảm nhẹ cho bà và các bị cáo khác. Đặc biệt là những người cao tuổi.

cuu bo truong y te nguyen thi kim tien an han, xin duoc khoan hong hinh anh 2
Hội đồng xét xử cho phép các bị cáo nói lời sau cùng, trước khi bước vào nghị án.

Các bị cáo còn lại phần lớn đều bày tỏ ăn năn, hối hận và nhận thức được rõ sai phạm của mình khi nói lời sau cùng. Đồng thời họ đề đạt nguyện vọng mong tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cho các bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bà Tiến mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và chịu liên đới bồi thường 108 tỷ đồng trong vụ án. Đến nay, gia đình bà Tiến đã khắc phục được hơn 24 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Cục Hải quan cho biết, các đơn vị Hải quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa chuyển thông tin liên quan 4 vụ vận chuyển các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Sơn Hà sang Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý.

Cục Hải quan cho biết, các đơn vị Hải quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa chuyển thông tin liên quan 4 vụ vận chuyển các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Sơn Hà sang Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý.

CSGT bắt nóng kẻ cướp 20 chiếc điện thoại iPhone

Vào lúc 00h53 ngày 22/5, tại Km 161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp điện thoại.

Vào lúc 00h53 ngày 22/5, tại Km 161+500, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp điện thoại.

Infographic: Cảnh giác thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Công an cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cơ quan Công an cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

