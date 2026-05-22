Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là gần 1,5 tỷ đồng. Theo đó, chỉ từ ngày 5/4 đến nay, trên tuyến địa bàn Lạng Sơn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) và Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực VI đã phối hợp, phát hiện, bắt giữ, xử lý 4 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Sơn Hà.

Trong đó, quá trình kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh đăng ký ngày 5/4/2026 của doanh nghiệp này, lực lượng Hải quan đã phát hiện 06 mục hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (giả mạo nhãn hiệu). Tang vật vi phạm gồm: 200 cái vòng bi thép gắn nhãn hiệu KOYO, trên nhãn hàng hoá ghi Made in Japan; 690 củ sạc điện thoại gắn nhãn hiệu iPhone; 750 dây sạc Lightning gắn nhãn hiệu iPhone; 800 tai nghe nhãn hiệu Samsung.

Lực lượng Hải quan kiểm tra thực tế các lô hàng của Công ty Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà

Ngoài ra, còn phát hiện 49 điện thoại mang nhãn hiệu iPhone các loại, vừa là hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vừa là hàng đã qua sử dụng. Trị giá hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là 529 triệu đồng.

Ngoài ra còn có một số lượng hàng hoá đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu gồm hơn 300 điện thoại iPhone các loại.

Tiếp đó, ngày 07/5, kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh mở tờ khai ngày 06/5/2026 của Công ty Vận tải và dịch vụ Sơn Hà, lực lượng Hải quan phát hiện 17 kiện hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật vi phạm gồm 4.100 thắt lưng; 200 đôi giày và 50 túi xách giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Charles & Keith. Trị giá hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là: 351,6 triệu đồng.

Ngày 11/5, kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh đăng ký ngày 10/5/2026 của doanh nghiệp này, lực lượng Hải quan tiếp tục phát hiện 2 mục hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật vi phạm gồm: 570 đôi giày thể thao người lớn gắn nhãn hiệu NIKE, PUMA và 160 túi xách thời trang nữ, chất liệu giả da, gắn nhãn hiệu HERMES. Trị giá hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là gần 90 triệu đồng.

Tương tự, một lô hàng quá cảnh khác đăng ký ngày 10/5 của doanh nghiệp này cũng bị phát hiện 06 mục hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hàng hóa vi phạm gồm 2.455 đôi giày, dép người lớn gắn nhãn hiệu Adidas, Nike, Asics, Alexander McQueen, Onitsuka, Louis Vuitton, New Balance; 567 túi xách, chất liệu giả da, gắn nhãn hiệu Chanel, Hermes; 502 đồng hồ đeo tay nam, nữ gắn nhãn hiệu Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, hàng mới 100%.

Ngoài ra còn phát hiện 02 mục hàng không khai báo vừa giả mạo nhãn hiệu vừa giả mạo xuất xứ gồm 1.345 đôi dép người lớn chất liệu nhựa, gắn nhãn hiệu Crocs; 410 đôi dép sục, chất liệu nhựa, gắn nhãn hiệu Adidas. Tất cả đều có ghi dòng chữ Made in Vietnam. Tổng trị giá hàng hoá giả mạo nhãn hiệu của lô hàng là 525,5 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm phạm pháp luật hình sự, các đơn vị Hải quan đã kịp thời trao đổi, phối hợp làm việc và chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự của Công ty nêu trên.