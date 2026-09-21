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Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy trên thuyền ở Hải Phòng

Thứ Hai, 22:37, 21/09/2026
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VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, bắt quả tang một nhóm người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên một chiếc thuyền máy neo đậu trên sông Đá Bạch.

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ việc được phát hiện vào khoảng 20h30 ngày 19/9, sau khi lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về một nhóm người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trên thuyền máy neo đậu tại sông Đá Bạch, khu vực Tổ dân phố Giá, phường Bạch Đằng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bạch Đằng phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát giao thông) tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Văn Quang (SN 1991, trú xã Việt Khê, TP Hải Phòng) có mặt trên thuyền.

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Qua đấu tranh, Quang khai nhận vừa cùng Trịnh Xuân Tùng (SN 1984), Nguyễn Văn Bình (SN 1988) và Bùi Văn Hiến (SN 1988), cùng cư trú tại xã Việt Khê, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá có gắn nỏ thủy tinh. Bên trong nỏ có bám dính chất tinh thể màu xám, nghi là ma túy đá, cùng một số tang vật liên quan.

Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an phường Bạch Đằng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
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