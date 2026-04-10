Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan được hưởng án treo

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) tổng cộng 14 năm tù về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Theo HĐXX, khu đất hơn 6.000 m² tại 39–39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước nhưng đã bị chuyển nhượng trái phép sang tư nhân, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng.

Cụ thể, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn rộng 6.000m2 liền kề Quận 1 cũ, vốn là tài sản Nhà nước giao Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần thay đổi, quyền quản lý được chuyển cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thông qua Công ty TNHH Phú Việt Tín.

HĐXX xác định, bị cáo Thung giữ vai trò chính, đã chỉ đạo các bị cáo là cấp dưới thuộc Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa - Vũng Tàu ký biên bản chuyển nhượng vốn góp bản chất là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho tư nhân, không qua định giá, đấu giá

Ngoài ra, bị cáo Thung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận 300.000 USD và 200.000 SGD từ bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa. Các bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa có vai trò tích cực trong việc móc nối, chuyển nhượng trái pháp luật khu đất. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, tòa xác định dù biết rõ nguồn gốc tài sản vẫn tham gia giao dịch, hưởng lợi gần 298 tỷ đồng.

Tòa ghi nhận các bị cáo đã nộp hơn 407 tỷ đồng và 50.000 USD để khắc phục hậu quả. Riêng bà Loan được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được hưởng án treo.

Ngoài ra, một số bị cáo khác bị xác định có sai phạm trong quá trình xử lý khu đất; riêng bị cáo Đào Thị Hương Lan bỏ trốn, bị truy nã và xét xử vắng mặt theo quy định.