Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan được hưởng án treo

Thứ Sáu, 21:53, 10/04/2026
VOV.VN - Sau 4 ngày xét xử, chiều 10/4, TAND TP.HCM đã tuyên án 22 bị cáo trong vụ sai phạm tại khu “đất vàng” 39–39B Bến Vân Đồn, TP.HCM (Quận 4 cũ).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) tổng cộng 14 năm tù về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

cuu ceo quoc cuong gia lai nguyen thi nhu loan duoc huong an treo hinh anh 1
Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (áo vest) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. (Ảnh: T.N)

Theo HĐXX, khu đất hơn 6.000 m² tại 39–39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước nhưng đã bị chuyển nhượng trái phép sang tư nhân, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng.

Cụ thể, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn rộng 6.000m2 liền kề Quận 1 cũ, vốn là tài sản Nhà nước giao Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần thay đổi, quyền quản lý được chuyển cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thông qua Công ty TNHH Phú Việt Tín.

HĐXX xác định, bị cáo Thung giữ vai trò chính, đã chỉ đạo các bị cáo là cấp dưới thuộc Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa - Vũng Tàu ký biên bản chuyển nhượng vốn góp bản chất là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho tư nhân, không qua định giá, đấu giá

Ngoài ra, bị cáo Thung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận 300.000 USD và 200.000 SGD từ bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa. Các bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa có vai trò tích cực trong việc móc nối, chuyển nhượng trái pháp luật khu đất. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, tòa xác định dù biết rõ nguồn gốc tài sản vẫn tham gia giao dịch, hưởng lợi gần 298 tỷ đồng.

Tòa ghi nhận các bị cáo đã nộp hơn 407 tỷ đồng và 50.000 USD để khắc phục hậu quả. Riêng bà Loan được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được hưởng án treo.

Ngoài ra, một số bị cáo khác bị xác định có sai phạm trong quá trình xử lý khu đất; riêng bị cáo Đào Thị Hương Lan bỏ trốn, bị truy nã và xét xử vắng mặt theo quy định.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan hưởng án treo sai phạm tuyên án
Tin liên quan

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án "vô ý làm chết người" liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội tại Hải Phòng
Xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội tại Hải Phòng

VOV.VN - Theo Công an thành phố (TP) Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

