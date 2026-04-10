Xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội tại Hải Phòng

Thứ Sáu, 17:26, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Công an thành phố (TP) Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài khoản Facebook cá nhân do M.V.H (SN 1975), T.H.T (SN 1944) và B.H.H (SN 1975), cùng trú tại TP Hải Phòng, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các nội dung liên quan đến các video clip từ kênh của đối tượng Lê Trung Khoa và trang “Thời báo.de”.

Kết quả xác minh cho thấy, các nội dung đăng tải đều mang tính chất xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của các cơ quan Nhà nước, đồng thời bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.H.H với số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP của Chính phủ).

Từ vụ việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin cần kiểm tra kỹ tính xác thực để tránh tiếp tay cho các nội dung sai lệch. Đồng thời, mỗi người dân cần chủ động lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời tố giác các nội dung xấu độc, giả mạo, sai sự thật tới cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ cộng đồng và chính bản thân mình.

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Tag: hải phòng xử phạt cá nhân thông tin xuyên tạc chia sẻ mạng xã hội phòng an ninh
