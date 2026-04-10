Khởi tố giám đốc trong vụ khai thác trái phép 30.000m³ đất tại Bắc Ninh

Thứ Sáu, 20:20, 10/04/2026
VOV.VN - Trong quá trình hoạt động, lực lượng chức năng xác định, giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam đã khai thác vượt phạm vi được phép khoảng 0,8 héc ta, với khối lượng đất khai thác trái phép khoảng 30.000 m³.

Ngày 10/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, xảy ra tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, liên quan đến Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam.

Theo cơ quan chức năng, trước đó đầu tháng 3/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên của doanh nghiệp này tại khu vực đồi Năm Hoàng, thôn Bãi Cả, xã Lục Sơn.

khoi to giam doc trong vu khai thac trai phep 30.000m dat tai bac ninh hinh anh 1
Hiện trường vụ việc

Doanh nghiệp do ông Ngô Đức Khải (SN 1974, trú tại thành phố Hải Phòng) làm giám đốc. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 31/3/2026, các lực lượng nghiệp vụ đã phối hợp kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 3/6/2025, Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam được cấp phép khai thác khoáng sản với diện tích 10ha, trữ lượng hơn 2,8 triệu m³ đất san lấp và đất làm gạch. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp mới chỉ được giao 3,51ha đủ điều kiện khai thác; phần diện tích còn lại chưa hoàn tất thủ tục thuê đất và chuyển mục đích sử dụng nên chưa được phép khai thác.

Dù vậy, trong quá trình hoạt động, công ty vẫn tổ chức khai thác ra ngoài phạm vi được giao, với diện tích vi phạm khoảng 0,8ha, khối lượng tài nguyên bị khai thác trái phép ước tính khoảng 30.000m³ đất.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ sai phạm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Văn Giang/VOV.VN
Thuê 34 xe ô tô đem cầm cố, người phụ nữ ở Bắc Ninh lĩnh án 26 năm tù

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, Trang thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”. Kết quả định giá 34 xe ô tô có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường thiệt hại.

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Làm giả tài liệu, Bắc Ninh khởi tố giám đốc và bác sĩ phòng khám đa khoa

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, về tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” trong lĩnh vực y tế, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ.

