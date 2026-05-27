Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga được giảm án tù vụ Nhận hối lộ

Thứ Tư, 11:19, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng được tòa phúc thẩm tuyên giảm án tù so với sơ thẩm.

Sáng 27/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiến hành tuyên án hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXXX) chấp nhận kháng cáo và một phần kháng cáo của 2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng đồng phạm.

cuu cuc truong nguyen thanh phong, tran viet nga duoc giam an tu vu nhan hoi lo hinh anh 1
Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại phiên xét xử phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo HĐXX, hai bị cáo Phong và Nga có vai trò cao nhất, quyết định nhận tiền ngoài lệ phí theo quy định. Tuy nhiên, bị cáo Nga có vai trò thấp hơn bị cáo Phong. Tại thời điểm bị cáo Nga chỉ đạo nhân viên nhận tiền của các cá nhân và doanh nghiệp, thì bị cáo Nga là Phó cục trưởng, đã tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên là bị cáo Phong về việc nhận tiền để giúp hoàn thiện hồ sơ cấp phép nhanh hơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã cung cấp thêm tài liệu mới, thể hiện sự ăn năn hối cải. Toàn bộ số tiền thu lời bất chính đã được khắc phục. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nộp thêm 70 triệu đồng để khắc phục chung cho hành vi của các bị cáo khác trong vụ án.

HĐXX nhận thấy việc bỏ tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần đối với tất cả bị cáo trong vụ án theo đề nghị của VKS là có căn cứ. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định tuyên án đối với các bị cáo như sau:

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng (án sơ thẩm 20 năm tù) về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) nhận mức án 12 năm (án sơ thẩm 15 năm) về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Lê Hoàng (cựu Cục phó Phòng bệnh, Bộ Y tế, chồng bị cáo Trần Việt Nga) bị tuyên phạt 3 năm tù (án sơ thẩm 5 năm tù) về tội "Nhận hối lộ"

Bị cáo Nguyễn Hùng Long và bị cáo Đỗ Hữu Tuấn, 2 cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng được giảm án tù. Bị cáo Long nhận mức án 9 năm 6 tháng tù (12 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm), bị cáo Tuấn nhận mức án 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 7 năm tù) cùng về tội "Nhận hối lộ".

cuu cuc truong nguyen thanh phong, tran viet nga duoc giam an tu vu nhan hoi lo hinh anh 2
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế "xin - cho", nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý. 

Cơ quan tố tụng xác định ông Phong, bà Nga cùng cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận; 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và 1 tỷ đồng liên quan GMP.

 

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong Trần Việt Nga Bộ Y tế Cục An toàn thực phẩm
Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ án

VOV.VN - Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga có đơn xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án lần lượt 20 năm và 15 năm tù.

Xét xử phúc thẩm cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong vào ngày 6/5

VOV.VN - Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

VOV.VN - Viện Kiểm sát cáo buộc cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng cấp dưới đã gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền chi phí "bôi trơn" tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.

