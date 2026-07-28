Cựu giám đốc ban quản lý dự án ở Hải Phòng bị khởi tố về hành vi lạm quyền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tạ Viết Đông (sinh năm 1964, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 357 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Tạ Viết Đông

Ông Tạ Viết Đông giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2016-2019. Đến năm 2019, sau khi đơn vị được kiện toàn thành Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Ban Quản lý.

Đến năm 2024, đơn vị tiếp tục được kiện toàn thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng và ông Tạ Viết Đông tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Ban Quản lý cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 2/2025.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, đại diện chủ đầu tư nhiều dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.