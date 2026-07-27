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Bắt giữ đối tượng liên quan vụ lừa đảo khi vừa xuống sân bay Cát Bi

Thứ Hai, 19:10, 27/07/2026
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VOV.VN - Ngay sau khi vừa hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), đối tượng Phạm Ngọc Anh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên phạm vi toàn quốc.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay khi đối tượng vừa hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh tin báo về tội phạm có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên phạm vi toàn quốc. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Phạm Ngọc Anh (sinh năm 05/10/1987, trú tại thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

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Đối tượng Phạm Ngọc Anh (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Anh đã mua vé máy bay chuyến bay VJ282, chặng TP.HCM - Hải Phòng, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Cát Bi vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 06/7/2026. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hải Phòng để phối hợp triển khai phương án bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Ban chỉ huy Đội An ninh hàng không triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng và phương tiện kịp thời hỗ trợ triệu tập đối tượng.

Vào lúc 20 giờ cùng ngày, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng) đã tiếp cận thành công, khống chế và bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Anh cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo đúng quy trình pháp luật.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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