Người phụ nữ dùng heroin trả công cho 4 công nhân

Ngày 27/7, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Đại Mỗ đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ban (SN 1979, trú xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, trong quá trình tăng cường đấu tranh với tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng kiểm tra các lán trại tại Khu đô thị Dương Nội (Tổ dân phố số 13, phường Đại Mỗ) và phát hiện 4 người dương tính với heroin qua xét nghiệm nước tiểu.

Các đối tượng tại hiện trường và đối tượng Ban (ảnh trái) trả thù lao bằng ma túy cho công nhân

Các đối tượng gồm Đinh Văn Hùng (SN 1995, trú tỉnh Phú Thọ), Sùng Nủ Lềnh (SN 1982), Đặng Phúc Minh (SN 1980) và Sùng A Sình (SN 1974), cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Làm việc với cơ quan điều tra, cả 4 người khai nhận số heroin sử dụng đều do Trần Thị Ban cung cấp hằng ngày. Đáng chú ý, số ma túy này được dùng để trả công lao động, sau đó giá trị sẽ bị khấu trừ vào tiền lương cuối tháng.

Triệu tập Trần Thị Ban đến làm việc, cơ quan điều tra ghi nhận đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, từ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng xác định Ban đã sử dụng heroin để thanh toán tiền công cho 4 công nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, hành vi của Trần Thị Ban đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Trần Thị Ban để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.