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Công an Hà Nội triệu tập nhóm lái xe bốc đầu, lạng lách

Thứ Hai, 16:33, 27/07/2026
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VOV.VN - Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) đã triệu tập 8 thanh thiếu niên có hành vi bốc đầu, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường sau khi vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội.

Ngày 27/7, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Đại Mỗ đã lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác rà soát, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên các tuyến đường Trường Chinh - Nguyễn Trãi trong đêm 26/6 và rạng sáng 27/6/2026.

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Các đối tượng tại hiện trường

Quá trình điều tra xác định nhóm gồm 8 đối tượng: Trần Lê Tiến (SN 2007), Nguyễn Mạnh Cường (SN 2008), Lý Gia Bình (SN 2008), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2008), Bùi Đức Duy (SN 2008), Phạm Quang Huy (SN 2008), Vũ An Cường Thịnh (SN 2007, đều thường trú tại tỉnh Tuyên Quang) và Phạm Đức Mạnh (SN 2007, thường trú xã Nam Phù, TP Hà Nội). Đáng chú ý, Vũ An Cường Thịnh từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm như bốc đầu, lạng lách, gây mất an toàn giao thông. Khi di chuyển trên tuyến phố Lê Giản, phường Đại Mỗ, đối tượng Phạm Quang Huy còn sử dụng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình vi phạm.

Hiện Công an phường Đại Mỗ đã triệu tập cả 8 đối tượng đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

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Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang dao phóng lợn đi gây rối

VOV.VN - Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong nhóm 9 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, xiên ba hàn tuýp sắt dài 3-4m, di chuyển sang tỉnh Ninh Bình để gây rối trật tự công cộng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Danh Thiết/VOV.VN
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