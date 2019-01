Cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn nói lời sau cùng trước tòa

Chiều 22/1, phiên tòa xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" tại công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. (Ảnh: Trọng Phú) Theo VKS, vì những chứng cứ chứng minh được bị cáo Đinh Văn Ngọc đi Pháp trong thời gian 23/4/2018. Do đó, không thể có chuyện bị cáo Ngọc trực tiếp nhận tiền từ Nguyễn Thị Minh Thu trong thời gian này. Viện Kiểm sát thay đổi cáo trạng từ việc cho rằng bị cáo Đinh Văn Ngọc 4 lần nhận tiền "cám ơn" xuống còn 3 lần nhận tiền. Trước đó, luật sư của bị cáo Đinh Văn Ngọc (cựu TGĐ của Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn, áo trắng) đã đưa ra chứng cứ chứng minh ông Ngọc và gia đình đi nghỉ phép trong thời điểm 23/4/2018 và HĐXX quyết định hoãn phiên tòa chiều 21/1 để tiếp nhận chứng cứ. Luật sư Hoàng Huy Được, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài Giang cho rằng cáo buộc của VKS là khiên cưỡng. Luật sư Được cho rằng ông Nguyễn Hoài Giang và các bị cáo nhận quà từ OceanBank không đồng nghĩa với "chiếm đoạt". Bên cạnh đó, ông Được cũng dẫn ra việc chi lãi ngoài cho khách hàng là chủ trương của OceanBank dưới thời Hà Văn Thắm chỉ đạo. "Như vậy, hơn 51.000 khách hàng đã nhận quà cảm ơn của OceanBank đều là chiếm đoạt tài sản hay sao"? - Luật sư Được đặc câu hỏi. Cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn (trái) và nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm có mặt tại tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Sau phần Tranh luận, HĐXX cho phép các bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Hoài Giang - nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên của BSR gửi lời xin lỗi Đảng và Nhà nước, xin lỗi tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cho biết: Trong thâm tâm bị cáo, không bao giờ mong muốn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan. Bị cáo hi vọng HĐXX tuyên phạt mức án thấp nhất để sớm có ngày hòa nhập với xã hội. Bị cáo Vũ Mạnh Tùng (nguyên Phó Tổng giám đốc BSR) nghẹn ngào khi nói lời sau cùng. Bị cáo Tùng cho biết bản thân đã có thời gian dài cống hiến cho ngành dầu khí. Vì thiếu nhận thức về việc nhận quà "cảm ơn" nên đã phạm tội. Bị cáo Tùng hi vọng sớm có ngày hoàn lương để tiếp tục cống hiến cho ngành 8829230557844434c7988f8a3a7618ee/5c499bc2/2019_01_22/U0uyi7qC2W3yoqsYrG5iQA/Untitled.mp4 Phạm Xuân Quang (nguyên kế toán trưởng) đau xót vì đã làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình. Bị cáo Quang nói lời cảm ơn đến HĐXX, cơ quan điều tra, VKS, các luật sư và cảm ơn gia đình vì đã hỗ trợ bị cáo khắc phục hậu quả. Bị cáo Quang cúi mặt, nghẹn lời khi nói lời sau cùng. Bị cáo Đinh Văn Ngọc - nguyên TGĐ của BSR khẳng định: Bản thân đã từng có nhiều cơ hội làm việc ở những nước phát triển. Nhưng vì muốn đóng góp cho Tổ quốc nên đã quyết định về nước làm việc. Bị cáo Ngọc cho rằng sự việc lần này rất đau xót và mong muốn những ai đã trót "nhúng chàm" hãy sớm hoàn trả tiền cho Nhà nước, trước khi bị truy tố. HĐXX quyết định sẽ tuyên án vào lúc 16h ngày 22/1.

Chiều 22/1, phiên tòa xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" tại công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. (Ảnh: Trọng Phú) Theo VKS, vì những chứng cứ chứng minh được bị cáo Đinh Văn Ngọc đi Pháp trong thời gian 23/4/2018. Do đó, không thể có chuyện bị cáo Ngọc trực tiếp nhận tiền từ Nguyễn Thị Minh Thu trong thời gian này. Viện Kiểm sát thay đổi cáo trạng từ việc cho rằng bị cáo Đinh Văn Ngọc 4 lần nhận tiền "cám ơn" xuống còn 3 lần nhận tiền. Trước đó, luật sư của bị cáo Đinh Văn Ngọc (cựu TGĐ của Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn, áo trắng) đã đưa ra chứng cứ chứng minh ông Ngọc và gia đình đi nghỉ phép trong thời điểm 23/4/2018 và HĐXX quyết định hoãn phiên tòa chiều 21/1 để tiếp nhận chứng cứ. Luật sư Hoàng Huy Được, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài Giang cho rằng cáo buộc của VKS là khiên cưỡng. Luật sư Được cho rằng ông Nguyễn Hoài Giang và các bị cáo nhận quà từ OceanBank không đồng nghĩa với "chiếm đoạt". Bên cạnh đó, ông Được cũng dẫn ra việc chi lãi ngoài cho khách hàng là chủ trương của OceanBank dưới thời Hà Văn Thắm chỉ đạo. "Như vậy, hơn 51.000 khách hàng đã nhận quà cảm ơn của OceanBank đều là chiếm đoạt tài sản hay sao"? - Luật sư Được đặc câu hỏi. Cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn (trái) và nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm có mặt tại tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Sau phần Tranh luận, HĐXX cho phép các bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Hoài Giang - nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên của BSR gửi lời xin lỗi Đảng và Nhà nước, xin lỗi tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cho biết: Trong thâm tâm bị cáo, không bao giờ mong muốn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan. Bị cáo hi vọng HĐXX tuyên phạt mức án thấp nhất để sớm có ngày hòa nhập với xã hội. Bị cáo Vũ Mạnh Tùng (nguyên Phó Tổng giám đốc BSR) nghẹn ngào khi nói lời sau cùng. Bị cáo Tùng cho biết bản thân đã có thời gian dài cống hiến cho ngành dầu khí. Vì thiếu nhận thức về việc nhận quà "cảm ơn" nên đã phạm tội. Bị cáo Tùng hi vọng sớm có ngày hoàn lương để tiếp tục cống hiến cho ngành Phạm Xuân Quang (nguyên kế toán trưởng) đau xót vì đã làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình. Bị cáo Quang nói lời cảm ơn đến HĐXX, cơ quan điều tra, VKS, các luật sư và cảm ơn gia đình vì đã hỗ trợ bị cáo khắc phục hậu quả. Bị cáo Quang cúi mặt, nghẹn lời khi nói lời sau cùng. Bị cáo Đinh Văn Ngọc - nguyên TGĐ của BSR khẳng định: Bản thân đã từng có nhiều cơ hội làm việc ở những nước phát triển. Nhưng vì muốn đóng góp cho Tổ quốc nên đã quyết định về nước làm việc. Bị cáo Ngọc cho rằng sự việc lần này rất đau xót và mong muốn những ai đã trót "nhúng chàm" hãy sớm hoàn trả tiền cho Nhà nước, trước khi bị truy tố. HĐXX quyết định sẽ tuyên án vào lúc 16h ngày 22/1.