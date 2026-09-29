Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng bị tuyên án 16 năm 6 tháng tù

Chiều 29/9, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án với 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại mỏ Núi Ngàng. Trong số các bị cáo có Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái) - người từng được TAND tỉnh Yên Bái tuyên án vô tội.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài nguyên quốc gia. Đối với tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, bản án quy kết trách nhiệm cao nhất thuộc về bị cáo Đinh Tiến Hùng, Lăng Đức Hân, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Tuấn.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng tại TAND TP Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Tại tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng 13 năm về tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ, 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tổng hợp mức án là 16 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Hậu, Lăng Đức Hân lần lượt bị tuyên án 14 năm tù, 11 năm 6 tháng tù và 16 năm tù cùng về 2 tội danh nêu trên.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù treo đến cao nhất là 10 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nên từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020, các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc, thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng và phân chia lợi nhuận.

Theo đó, Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận; 2/3 lợi nhuận còn lại thuộc Công ty Tuyên Huy, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Mạnh Hùng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ. Lăng Đức Hân được phân công làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng; lợi dụng việc thi công làm đường để xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ, nhưng sau đó sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng.

Công ty Ngọc Tâm được cấp phép vận chuyển hơn 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt xuất kho vượt số lượng được cấp phép, tổng cộng 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng khối lượng đá chứa chì - kẽm mà các bị cáo đã khai thác là hơn 1.096 tấn, trị giá hơn 2.026 tỉ đồng.