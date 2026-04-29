Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường được giảm án hai năm tù

Ngày 29/4, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội vừa tuyên án phúc thẩm với các bị cáo trong vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù về tội ''Nhận hối lộ''. Cùng về tội danh "Nhận hối lộ", tòa phúc thẩm tuyên ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) được giảm án từ 36 tháng tù giam xuống 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ông Phạm Việt Cường (áo xanh đứng giữa) hầu tòa tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: Hải Hoàng)

Một số bị cáo khác có đơn kháng cáo cũng được HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự so với bản án sơ thẩm.

Theo tài liệu vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 người là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số cơ quan, doanh nghiệp đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Cáo trạng của VKSND tối cao kết luận, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn.

Trong số các bị cáo có 10 người nguyên là Lãnh đạo, Thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư...