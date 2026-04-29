中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

Thứ Tư, 11:10, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 11 bị can liên quan vụ tụ tập hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào đêm 18/4, rạng sáng 19/4/2026, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, điều khiển xe mô tô lạng lách, mang theo hung khí như dao, kiếm, ba chĩa gây náo loạn tại khu vực phường Đông Hà và Nam Đông Hà khiến người dân hoang mang, bức xúc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định 21 đối tượng tham gia vụ việc. Lực lượng chức năng đã thu giữ 6 xe mô tô cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Ngày 22/4, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

khoi to 11 bi can vu hon chien gay roi trat tu cong cong o quang tri hinh anh 1
Các đối tượng bị khởi tố- Ảnh Công an Quảng Trị

Đến ngày 28/4, công an tiếp tục khởi tố 11 bị can, trong đó 6 bị can bị tạm giam; 5 bị can từ 16 đến dưới 18 tuổi được giao cho gia đình quản lý. Ngoài ra, 10 đối tượng chưa đủ 16 tuổi bị xử lý hành chính.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Đông Hà thanh thiếu niên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nối thành công bàn chân trái bị đứt lìa hoàn toàn cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nối thành công bàn chân trái bị đứt lìa hoàn toàn cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

Cảnh giác với “nước lạ” xuất hiện ở vùng biên Quảng Trị

VOV.VN - Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vừa phát cảnh báo một loại “nước lạ” xuất hiện ở vùng biên. Loại chất lỏng này có dấu hiệu gây kích thích thần kinh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

VOV.VN - Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vừa phát cảnh báo một loại “nước lạ” xuất hiện ở vùng biên. Loại chất lỏng này có dấu hiệu gây kích thích thần kinh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Người dân Quảng Trị tự nguyện bàn giao tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng

VOV.VN - UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân địa phương tự nguyện bàn giao.

VOV.VN - UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân địa phương tự nguyện bàn giao.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật