Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

Trước đó, vào đêm 18/4, rạng sáng 19/4/2026, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, điều khiển xe mô tô lạng lách, mang theo hung khí như dao, kiếm, ba chĩa gây náo loạn tại khu vực phường Đông Hà và Nam Đông Hà khiến người dân hoang mang, bức xúc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định 21 đối tượng tham gia vụ việc. Lực lượng chức năng đã thu giữ 6 xe mô tô cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Ngày 22/4, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố- Ảnh Công an Quảng Trị

Đến ngày 28/4, công an tiếp tục khởi tố 11 bị can, trong đó 6 bị can bị tạm giam; 5 bị can từ 16 đến dưới 18 tuổi được giao cho gia đình quản lý. Ngoài ra, 10 đối tượng chưa đủ 16 tuổi bị xử lý hành chính.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.