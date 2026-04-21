Cựu Phó chủ tịch phường "bay lắc" với hai nữ nhân viên bị đề nghị án tù

Thứ Ba, 12:45, 21/04/2026
VOV.VN - Bị cáo Phạm Quang Thiện (48 tuổi), cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội) vừa bị đề nghị mức án 6 năm tù đến 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong vụ "bay lắc" với hai nữ nhân viên.

Karaoke, nhà nghỉ chứa chấp sử dụng ma túy

Sáng 21/4, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 32 bị cáo liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Quang Thiện (48 tuổi), cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội) hầu tòa với cáo buộc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (36 tuổi) và Đặng Thế Chung (34 tuổi, ở phường Tương Mai, chủ quán karaoke Hoàng Kim) bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Trần Mỹ Linh (31 tuổi) bị cáo buộc phạm tội Che giấu tội phạm.

cuu pho chu tich phuong bay lac voi hai nu nhan vien bi de nghi an tu hinh anh 1
Cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm - Phạm Quang Thiện bị đề nghị mức án từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù vì "bay lắc" với hai nữ nhân viên. (Ảnh: Phùng Phú)

Theo Đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy và hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhưng vẫn phạm tội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm gia tăng tệ nạn xã hội, khiến tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng diễn biến phức tạp. Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, một số bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ như có thành tích công tác, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn hoặc là người dân tộc thiểu số.

Cáo trạng xác định, rạng sáng 8/6/2025, cơ quan công an kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy. Điều tra xác định, từ tháng 6/2024, bị cáo Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng ma túy.

cuu pho chu tich phuong bay lac voi hai nu nhan vien bi de nghi an tu hinh anh 2
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Phùng Phú)

Cựu Phó Chủ tịch phường "bay lắc" với hai nữ nhân viên

Tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, nhà chức trách xác định cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm - Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (35 tuổi, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy. 

Do vậy, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (23 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (26 tuổi, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Trong phòng, Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Hiền cũng dùng đĩa ma túy mời Thiện sử dụng. Quá trình điều tra, cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi "bay lắc".

cuu pho chu tich phuong bay lac voi hai nu nhan vien bi de nghi an tu hinh anh 3
Các bị cáo đứng nghe đề nghị mức án. (Ảnh: Phùng Phú)

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét, xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định pháp luật và đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Lại Quốc Việt (SN 1991, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy";

Nguyễn Thúy Quỳnh (nhân viên, SN 2003, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy";

Hà Thị Hiền (nhân viên, SN 2000, trú xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy";

Đặng Thị Hồng Linh (chủ quán, SN 1990) và Đặng Thế Chung (chủ quán, SN 1992, trú phường Tương Mai) 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt của 2 tội là từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù;

Hoàng Chí Thanh (SN 1991, nghề nghiệp tự do) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt của 2 tội là từ 23 năm đến 23 năm 6 tháng tù;

Trần Mỹ Linh (SN 1995, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "che giấu tội phạm". Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 12 tháng tù treo đến 15 năm 6 tháng tù giam.

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

15 dự án lớn tại Hà Nội bị "tuýt còi" vì "quên" dành quỹ đất xây nhà ở xã hội
15 dự án lớn tại Hà Nội bị "tuýt còi" vì "quên" dành quỹ đất xây nhà ở xã hội

VOV.VN - Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND TP Hà Nội khi phê duyệt quy hoạch đã không dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.

15 dự án lớn tại Hà Nội bị "tuýt còi" vì "quên" dành quỹ đất xây nhà ở xã hội

15 dự án lớn tại Hà Nội bị "tuýt còi" vì "quên" dành quỹ đất xây nhà ở xã hội

VOV.VN - Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND TP Hà Nội khi phê duyệt quy hoạch đã không dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.

Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn
Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Kha để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường sau khi đối tượng thu gom, đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xung quanh.

Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Kha để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường sau khi đối tượng thu gom, đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xung quanh.

Nóng 24h ngày 21/4: Lời khai của người cha trong vụ con trai tử vong
Nóng 24h ngày 21/4: Lời khai của người cha trong vụ con trai tử vong

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bước đầu anh San khai nhận khoảng 24h ngày 9/4 đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt đứng ở giữa nhà đến 3h30 phút ngày 10/4 mới cho đi ngủ. Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì phát hiện con trai đã tử vong.

Nóng 24h ngày 21/4: Lời khai của người cha trong vụ con trai tử vong

Nóng 24h ngày 21/4: Lời khai của người cha trong vụ con trai tử vong

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bước đầu anh San khai nhận khoảng 24h ngày 9/4 đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt đứng ở giữa nhà đến 3h30 phút ngày 10/4 mới cho đi ngủ. Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì phát hiện con trai đã tử vong.

