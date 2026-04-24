Cựu Thiếu tá CSGT bỏ mặc người gặp nạn: Trách nhiệm pháp lý không thể né

Sáng 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, trưa ngày 15/4/2026, sau khi tan học, em Võ Đình Quang (học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đăng Lưu, thuộc xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) chạy xe máy về nhà. Khi chạy trên đường Quốc lộ 29 theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, nam sinh gặp Tổ CSGT Krông Búk đang tuần tra kiểm soát nên đã bỏ chạy. Lúc này, các CSGT đang lập biên bản một trường hợp điều khiển môtô vi phạm nồng độ cồn.

Khi phát hiện Quang điều khiển xe với tốc độ nhanh, có nghi vấn xe đã đôn nòng, ông Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ trong ca tuần tra) không ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo quy trình mà điều khiển môtô đặc chủng đuổi theo.

Đến đoạn Quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, Quang không làm chủ được tay lái, đâm vào mương thoát nước bên trái đường theo hướng di chuyển, xe ngã ra đường. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hoàng quay đầu xe, di chuyển về hướng Quốc lộ 14. Sau đó, Quang đã tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua theo dõi vụ việc, Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc Quang đang điều khiển xe máy với tốc độ nhanh, không làm chủ được tay lái, đâm vào mương thoát nước, ngã ra đường và bị thương nặng được xác định là người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nhưng, ông Nguyễn Quang Hoàng là người đang đuổi theo xe máy của Quang, và đã chứng kiến vụ tai nạn nêu trên, mặc dù có điều kiện để cứu giúp Quang nhưng ông Hoàng đã không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà lại quay xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả là Quang đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Do đó, hành vi này của ông Hoàng đã có dấu hiệu cấu thành "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" theo quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và 2025.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội danh nêu trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo luật sư Hùng, tại Điều 132 Bộ luật Hình sự quy định: "Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết" sẽ phạm "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", với loại và mức hình phạt quy định là bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến cao nhất là 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Bên cạnh đó, theo luật sư Hùng, tại Điều 6 Thông tư số 72/2024/TT-BCA ngày 13/11/2024 của Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của CSGT đã quy định: Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện vụ tai nạn giao thông đường bộ phải thực hiện nhiệm vụ tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Trong đó có nhiệm vụ: "Xác định số người chết, bị thương; thông báo kịp thời cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất, nếu có người bị thương cần cấp cứu. Trường hợp người bị thương còn nguyên vị trí tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ phải đánh dấu vị trí người bị nạn, xét thấy cần thiết thì tổ chức sơ cứu trước khi đưa nạn nhân đi cấp cứu; trường hợp sử dụng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ để đưa người bị nạn đi cấp cứu phải đánh dấu vị trí của phương tiện, vị trí dấu vết trên phương tiện, ghi nhận những thông tin liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện (nếu có)".

Theo các quy định này, khi trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn thì ông Nguyễn Quang Hoàng (khi đó đang là CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát) phải có nghĩa vụ ở lại để xem xét và thực hiện việc hỗ trợ, cứu nạn đối với nạn nhân. Việc ông Nguyễn Quang Hoàng quay xe bỏ đi, không thực hiện việc cứu nạn, hỗ trợ đối với Quang là trái với nghĩa vụ (của CSGT) mà pháp luật đã quy định. Vì vậy, ông Nguyễn Quang Hoàng còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng định khung là: "Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp" theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, theo luật sư Hùng, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những nhận định dựa trên những kết quả điều tra ban đầu, các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền sẽ còn phải tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra, xác minh để làm rõ các tình tiết khách quan, các vấn đề cần phải chứng minh của vụ án, để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật. Các nội dung khách quan của vụ án, cũng như tội danh và trách nhiệm pháp lý cụ thể đối với bị can chỉ được khẳng định khi có các quyết định hoặc bản án giải quyết vụ án đã có hiệu lực pháp luật.