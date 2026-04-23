Khởi tố cựu Thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

Thứ Năm, 10:17, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng nay (23/4), Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi họp báo thông tin vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 12 bị tử vong gây bức xúc dư luận trong suốt một tuần qua. 

Đây là buổi họp báo chính thức đầu tiên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

khoi to cuu thieu ta csgt trong vu tai nan khien nam sinh lop 12 tu vong o Dak lak hinh anh 1
Đại tá Võ Duy Tuấn chủ trì buổi họp báo

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, vào lúc 11h29 ngày 15/4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là em V.Đ.Q (18 tuổi, trú xã Cư Pơng, học sinh lớp 12), điều khiển xe máy lưu thông theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, sau đó lao xuống mương thoát nước. Em V.Đ.Q tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk điều khiển xe mô tô truy đuổi em V.Đ.Q.

Cơ quan điều tra cũng khẳng định, khi thấy em V.Đ.Q gặp nạn, ông Hoàng không dừng lại cứu giúp người bị nạn, mà quay đầu bỏ đi. Vi phạm quy định tại Điều 132, Bộ Luật Hình sự.

Đại tá Võ Duy Tuấn thông tin, ngay trong sáng nay (23/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 132 Bộ Luật Hình sự.

Cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân, đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Sáng cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 12 bị tử vong.

 

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết
Uống rượu bia rồi điều khiển xuồng, gây tai nạn chết người trên sông Tiền

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra- công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1980, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa khởi tố Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trong vụ án lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết.

