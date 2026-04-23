Khởi tố cựu Thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

Sáng nay (23/4), Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi họp báo thông tin vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 12 bị tử vong gây bức xúc dư luận trong suốt một tuần qua.

Đây là buổi họp báo chính thức đầu tiên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, vào lúc 11h29 ngày 15/4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là em V.Đ.Q (18 tuổi, trú xã Cư Pơng, học sinh lớp 12), điều khiển xe máy lưu thông theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, sau đó lao xuống mương thoát nước. Em V.Đ.Q tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk điều khiển xe mô tô truy đuổi em V.Đ.Q.

Cơ quan điều tra cũng khẳng định, khi thấy em V.Đ.Q gặp nạn, ông Hoàng không dừng lại cứu giúp người bị nạn, mà quay đầu bỏ đi. Vi phạm quy định tại Điều 132, Bộ Luật Hình sự.

Đại tá Võ Duy Tuấn thông tin, ngay trong sáng nay (23/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 132 Bộ Luật Hình sự.

Cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân, đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Sáng cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

