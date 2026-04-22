Vụ TNGT làm học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ một Thiếu tá CSGT

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong trên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, có dấu hiệu một chiếc xe mô tô của lực lượng chức năng đi ngay phía sau nhưng đã không dừng lại cứu giúp mà quay đầu bỏ đi khi thấy vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Đắk Lắk đã đình chỉ một Thiếu tá CSGT để điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong (ảnh cắt từ Clip do người dân chia sẻ)

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ đối với Thiếu tá N.Q.H, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk một ngày ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra (vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15/4/2026).

Việc đình chỉ công tác đối với Thiếu tá N.Q.H để phục vụ công tác điều tra các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong trên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng.

Điều khiến dư luận rất bức xúc trong vụ tai nạn này là thời điểm xảy ra, có dấu hiệu xuất hiện một chiếc xe mô tô của lực lượng chức năng đi ngay phía sau nhưng không dừng lại cứu giúp người bị nạn, mà quay đầu bỏ đi.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Đắk Lắk, Quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu tá N.Q.H được gửi nội bộ nhưng đã bị phát tán, văn bản lưu truyền trên các trang mạng xã hội hiện nay có dấu hiệu bị chỉnh sửa một số nội dung.

Trước đó, vào lúc 11h29 ngày 15/4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là em V.Đ.Q. (18 tuổi, trú tại xã Cư Pơng), điều khiển xe máy theo hướng đi xã Ea Kiết. Khi đến khu vực trên, xe bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng di chuyển, nạn nhân tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ tai nạn này, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã có thông tin ban đầu và giao Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra.

Đến sáng ngày 22/4, việc tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ tai nạn vẫn chưa được thực hiện.