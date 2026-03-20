Đà Nẵng: Khởi tố tạm giữ nhiều thanh, thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến trên đường

Thứ Sáu, 20:27, 20/03/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhiều đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra rạng sáng 16/3/2026 trên đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường (quận Hải Châu cũ).

Trước đó, khoảng 03 giờ ngày 16/3/2026, Nguyễn Kỳ Anh, sinh năm 2009, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) bị một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí truy đuổi và đâm trúng, gây thương tích nặng. Nạn nhân bị vết thương thấu ngực trái, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng thanh, thiếu niên trong vụ hỗn chiến trên đường 2 tháng 9

Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy xét. Trong ngày 16/3/2026, lực lượng chức năng đã làm rõ vụ việc, mời các đối tượng liên quan tới cơ quan công an làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước, 3 nhóm thanh, thiếu niên đã tụ tập, điều khiển xe mô tô mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm như ba chĩa, đao, kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay, di chuyển tốc độ cao trên đường 2 tháng 9 tìm nhau giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, nhóm đối tượng đến từ khu vực Hội An Đông, Điện Bàn Đông và Hòa Xuân đã sử dụng ba chĩa tấn công nhóm còn lại, gây thương tích cho Nguyễn Kỳ Anh và một số người khác.

Nhóm đối tượng thanh, thiếu niên trong vụ hỗn chiến trên đường 2 tháng 9

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng về hành vi “Giết người”, gồm: Đỗ Nhật Khoa (sinh năm 2009), Trần Phước Sơn (sinh năm 2007), Trần Công Hậu (sinh năm 2008), Võ Văn Lý Hải (sinh năm 2008), Huỳnh Phú Trọng (sinh năm 2006), Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc (sinh năm 2010), Đặng Ngọc Hiếu (sinh năm 2010), Võ Minh Quốc Vũ (sinh năm 2008), Đỗ Thanh Vũ (sinh năm 2007), Nguyễn Hoàng Thiện (sinh năm 2007), Nguyễn Đức Tín (sinh năm 2009); 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Hồ Văn Anh Huy (sinh năm 2009), Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2009), Dương Quốc Hảo (sinh năm 2010), Bùi Văn Mạnh (sinh năm 2007), Trần Văn Hiếu (sinh năm 2008), Trương Trần Khải Duy (sinh năm 2010), Lê Phú Phước (sinh năm 2008), Tán Duy Mẫn (sinh năm 2008) và Dương Lâm Huy (sinh năm 2010).

Các thanh, thiếu niên gây rối lúc bị bắt giữ

Đối với Nguyễn Kỳ Anh, do đang điều trị thương tích tại bệnh viện nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Khởi tố đối tượng “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

